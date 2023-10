Carsten Maschmeyer wettert gegen Homeoffice-Verbot von Wolfgang Grupp: „Führt zu Unproduktivität“

„Wenn einer zu Hause arbeiten kann, ist er unwichtig“: Mit diesen Worten sorgt Trigema-Chef Wolfgang Grupp aktuell für Wirbel. Unternehmer Carsten Maschmeyer hält dagegen.

Burladingen - Trigema-Chef Wolfgang Grupp hat seine Mitarbeiter am liebsten um sich. Von zu Hause aus arbeiten? Das kommt bei ihm nicht infrage. „Wenn einer zu Hause arbeiten kann, ist er unwichtig“, betonte der Unternehmer zuletzt in einem Gespräch mit dem Tagesspiegel. Menschen, die ihre Jobs daheim am Schreibtisch verrichten, hält er für unproduktiv. „Je mehr die Leute studiert haben, desto mehr Homeoffice wollen sie“, so Grupp. „Aber bei mir können sie sich dann auch gleich arbeitslos melden, weil sowieso keiner merkt, ob sie arbeiten oder nicht.“

Bei Trigema hat Grupp bereits zu Beginn seiner Zeit als Geschäftsführer alle Wände einreißen lassen – laut eigenen Angaben für einen besseren persönlichen Austausch. Mit seiner Einstellung zur modernen Arbeitswelt eckt der Firmenpatriarch an. Auch Unternehmer Carsten Maschmeyer hält Grupps Ansagen für veraltet und gibt seinem Wirtschaftskollegen bei Bild Kontra. „Wenn du jemandem nicht zutraust, zu Hause zu arbeiten, hättest du ihn gar nicht erst einstellen sollen“, so Maschmeyer.

Carsten Maschmeyer kontert Wolfgang Grupp und warnt vor „Wiederkehr der Präsenzkultur“

Für Maschmeyer steht fest: „Es zählt nicht die Zeit, die man am Schreibtisch sitzt, sondern das Ergebnis zum Schluss!“ Sein Credo: „Kontrolle demotiviert und führt zu Unproduktivität.“ Ein „smarter Arbeitgeber“ wisse, dass es weder ohne Homeoffice noch ganz ohne Präsenz im Büro gehe. „Das Zuhause kann ein Ort für konzentrierte Deep-Work-Phasen sein, während das Büro der Hub für Co-Creation und Co-Working ist. Dort entsteht der Teamgeist!“

Während Grupp weiterhin auf die Anwesenheit seiner Mitarbeiter pocht, fordert Maschmeyer, die Wiederkehr der Präsenzkultur dringend aufzuhalten. „Es steht zu viel auf dem Spiel. Denn Homeoffice nützt nicht nur Arbeitnehmern, sondern auch Unternehmen und der Gesellschaft insgesamt.“ Insbesondere für Firmen, die mit dem Fachkräftemangel kämpfen, sei Homeoffice eine mögliche Antwort. „Wenn es eigentlich egal ist, ob der IT-Spezialist 8000 Kilometer oder acht Meter weiter sitzt, ergeben sich ganz neue Möglichkeiten, dringend benötigte Fachkräfte zu gewinnen“, ist Maschmeyer überzeugt.

Maschmeyer nennt Vorteile von Homeoffice: „Nachhaltiger und umweltfreundlicher“ als Präsenzkultur

Laut Maschmeyer habe Homeoffice noch einen weiteren Vorteil: Da weniger Pendler auf der Straße unterwegs seien, sei es nachhaltiger und umweltfreundlicher. Darüber hinaus würden durch die hybriden An- und Abwesenheitsstrukturen weniger Schreibtische benötigt. Unternehmen könnten dadurch an Bürofläche einsparen. „In den Städten wird ohnehin dringend Wohnraum benötigt. Hier ist er!“