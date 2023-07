Deutsche Mallorca-Urlauber sollen Frau (18) vergewaltigt haben: Polizei schildert mutmaßlichen Tathergang

Von: Romina Kunze

Vom Urlaubs-Flirt zum Vergewaltiger? Laut der mallorquinischen Ermittler habe ein Verdächtiger schon in der Nacht erkannt, mit dem vermeintlichen Opfer „zu weit gegangen“ zu sein.

Palma de Mallorca – Es ist ein schwerer Vorwurf, dem sich eine Gruppe Mallorca-Urlauber aus Deutschland gegenübersieht und der sich nun zu erhärten scheint: Sechs junge Männer sollen in der Nacht zum Donnerstag (13. Juli) eine 18-jährige Touristin, die ebenfalls aus Deutschland stammt, vergewaltigt haben.

Die spanische Polizei hat lokalen Medien zufolge ein Handyvideo eines der Männer sichergestellt, das die Verdächtigen schwer belasten könnte. Derzeit würde der Inhalt ausgewertet werden. Auf dem Video und Zeugenaussagen basierend rekonstruierten die Ermittler den mutmaßlichen Tathergang aus jener Nacht.

Vorwurf der Gruppenvergewaltigung auf Mallorca: Polizei schildert mutmaßlichen Tatverlauf

Wie die Mallorca Zeitung unter Berufung einer Pressemitteilung der Polizei berichtet, sei das vermeintliche Opfer zunächst freiwillig mit einem der sechs jungen Männer zwischen 21 und 23 in ihr Hotel zurückgegangen. Die beiden hätten sich am Abend zuvor auf der Partymeile an der Playa de Palma kennengelernt. Nachdem den beiden der Zutritt zum Hotel der Frau verwehrt worden war, seien sie in das Hotel weitergezogen, in der einige der Verdächtigen untergekommen waren.

Laut spanischen Behörden sollen vier Männer die junge Frau aus Deutschland zu sexuellen Handlungen gezwungen und einer die Übergriffe mit seinem Handy gefilmt haben. © Clara Margais/dpa

Dort hätten zunächst zwei Freunde des jungen Mannes, mit dem die 18-Jährige mitging, dessen Zimmer betreten. Anschließend seien drei weitere hinzugekommen, wie aus der Pressemitteilung der Polizei hervorgeht. „Vier von ihnen zwangen das Opfer zu sexuellen Handlungen“, heißt es. Ein Fünfter habe den sexuellen Übergriff mit einem Mobiltelefon gefilmt. Von dem sechsten Verdächtigen ist laut Mallorca Zeitung in der Pressemitteilung nicht explizit die Rede.

Gruppe Deutscher soll Frau vergewaltigt haben: Verdächtiger erkennt, „zu weit gegangen“ zu sein

Das vermeintliche Opfer sei im Zuge des Geschehens ins Badezimmer geflüchtet, woraufhin einer der Verdächtigen ihr gefolgt sein soll. Dabei habe er sich einsichtig gezeigt und versucht, die junge Frau zu beruhigen. Das geht aus den Zeugenaussagen hervor. Er habe erkannt, „dass er mit ihr zu weit gegangen war“ und soll sie schließlich überredet haben, ihn zum Hotel ihrer Freundinnen zu begleiten.

Ob es sich dabei um den Mann handelt, den die Frau zuvor freiwillig begleitet hat, wird nicht genannt. Auch ob der Mann letztlich an den Handlungen beteiligt gewesen ist, geht aus den Informationen der Mallorca Zeitung nicht hervor. Im Hotel der Freundinnen habe die Frau die Polizei verständigt und sei anschließend ins Krankenhaus gebraucht worden.

Mögliche Vergewaltigung auf Mallorca: Sechs Männer festgenommen – lange Haft möglich

Die sechs Männer seien daraufhin festgenommen worden und sollen am Samstag (15. Juli) dem Haftrichter vorgeführt werden. Bei einer Verurteilung könnten ihnen mehrere Jahre Haft drohen. In Spanien steht auf Vergewaltigung bis zu zwölf Jahren Gefängnis. Doch schon davor könnten die Verdächtigen länger hinter Gitter sitzen – ähnlich wie im Sommer 2022 die deutschen „Kegelbrüder“, die nach dem Vorwurf der Brandstiftung über Wochen in Untersuchungshaft waren. Ob es so weit kommt, oder die Männer gegen Kaution freikommen könnten, entscheide der Haftrichter in Palma. (rku)