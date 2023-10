Raketenalarm: Ryanair-Flieger muss umdrehen – Österreicher an Bord von Israel-Maschine

Von: Patrick Mayer

Der Krieg zwischen Israel und der Hamas beeinträchtigt auch den Flugverkehr im Nahen Osten. Eine Ryanair-Maschine aus Österreich ist betroffen.

Tel Aviv – Der brutale und mörderische Angriff der radikalislamistisch palästinensischen Hamas auf Israel am Samstag (7. Oktober) sorgt weltweit für einen Schock und für Mitgefühl für das Land sowie für die Opfer des heimtückischen Überfalls.

Hamas-Angriff auf Israel: Flüge nach Tel Aviv müssen teils umkehren

Am Montagabend (9. Oktober) war in Israel die Rede davon, dass mindestens rund 1000 Israelis bei der beispiellosen Attacke ermordet wurden, während Dutzende Menschen, wohl auch deutsche Staatsbürger, von der Hamas verschleppt wurden. Die Berlinerin Carolin B. wurde bei dem Hamas-Terrorschlag wohl getötet.

Seit dem Wochenende ist auch der Flugverkehr nach Tel Aviv stark von den Kampfhandlungen beeinflusst. Schließlich ertönt wegen des Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen und aus dem Süden Libanons immer wieder der Luftalarm im Land. Zum Beispiel die deutsche Lufthansa hat zahlreiche Flüge an den israelischen Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv gestrichen.

Zahlreiche Abflüge wurden gestrichen: Der israelische Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv. © IMAGO / UPI Photo

Auch auf dem Flughafen selbst wurden etliche Abflüge gestrichen, weswegen viele ausländische Touristen und Geschäftsleute festsaßen, während die israelische Armee offenbar eine große Bodenoffensive im Süden gegen den Gazastreifen vorbereitete.

Krieg zwischen Israel und Hamas: Viele Abflüge in Tel Aviv werden gestrichen

Offenbar mussten zudem einzelne Flüge einen Anflug Tel Aviv abbrechen. An diesem Montag (9. Oktober) musste etwa ein Ryanair-Flieger aus dem österreichischen Wien wegen Raketenalarms in der israelischen Großstadt (rund 450.000 Einwohner) umgeleitet werden. Das schreibt die Nachrichtenseite heute.at. Die Maschine landete stattdessen in Paphos auf Zypern.

Österreicher in Israel: Ryanair-Flieger nach Wien darf nicht starten

Auch ein geplanter Flug nach Österreich war laut des Berichts betroffen. So sollte um 11.50 Uhr ebenfalls eine Maschine von Ryanair mit Österreichern an Bord nach Wien Fliegen. Wegen der unsicheren Lage gab es jedoch keine Starterlaubnis, der Flug wurde schließlich storniert.

Laut österreichischer Nachrichtenagentur APA befanden sich am Montagabend noch etwa 8300 Österreicherinnen und Österreicher in Israel, wo es vorerst unklar bleibt, ob es zu einem größeren Krieg im Nahen Osten kommt. (pm)