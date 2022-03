H&M fährt harten Sparkurs: Moderiese streicht etliche Filialen - auch in Deutschland

Von: Michelle Brey

Teilen

Etliche Filialen der Marke H&M werden in Deutschland schließen. © Christoph Hardt/imago

Der Mode-Riese H&M wird 2022 etliche Filialen schließen. Der Fokus liegt auf Geschäften in bereits erschlossenen Märkten, wozu auch Deutschland zählt.

München - Bei H&M ist einiges los: In München will der schwedische Modekonzern wohl den größten Flagship-Store Deutschlands eröffnen. Andere Filialen in München sollen hingegen offenbar geschlossen werden.

Schon 2020 wurden mehrere Münchner Filialen geschlossen, mehr als 100 Mitarbeiter der Modekette waren damals betroffen. Wie einem Bericht des Business Insider zu entnehmen ist, geht der Sparkurs des Unternehmens weiter. Seit mehreren Jahren muss die H&M immer wieder große Umsatzverluste verkraften - nicht zuletzt die Coronavirus-Pandemie trug hierzu wohl bei. Auch der Wandel hin zum Online-Kauf spielt eine große Rolle.

H&M will 2022 zahlreiche Filialen weltweit schließen

Informationen des Business Insider zufolge will H&M 2022 nun insgesamt 240 Filialen weltweit schließen. Gleichzeitig sollen im laufenden Kalenderjahr 120 neue Filialen öffnen. Insgesamt ergibt sich also ein Abbau von 120 Filialen. Auf Anfrage der Nachrichtenseite bestätigte die schwedische Modekette diese Informationen. Der Abbau der Filialen soll demnach insbesondere in bereits erschlossenen Märkten vonstattengehen. Hiervon ist also auch Deutschland betroffen - wie vermutlich bereits am erwähnten Beispiel Münchens zu erkennen ist. Die H&M-Eröffnungen sollen hingegen in Wachstumsmärkten stattfinden.

„Es gehört zu unserem täglichen Arbeitsprozess zu prüfen, ob wir unseren Kund*innen das beste Angebot am richtigen Ort anbieten. Unsere Geschäfte sind und bleiben dafür das Herzstück von H&M. Auch wenn sie wichtige, zentrale Orte der Begegnung sind, entwickeln sie sich weiter, so wie sich auch das Einkaufsverhalten unserer Kund*innen immer wieder neu definiert“, äußerte sich eine H&M-Sprecherin gegenüber dem Business Insider.

H&M: Wie viele Filialen der Modekette schließen in Deutschland?

Die Schließung eines Geschäfts sei „immer das letzte Mittel“ für das Unternehmen. Bis es zu einer solchen Entscheidung komme, würden alle Möglichkeiten einen Standort zu erhalten geprüft, fügte die Sprecherin von H&M hinzu. Unklar bleibt zunächst, wie viele Filialen in Deutschland von den Plänen des schwedischen Unternehmens betroffen sind. Hierzu äußerte sich die Sprecherin der Modekette nicht.

Als Reaktion auf Ukraine-Krieg: H&M stellt Verkaufsbetrieb in Russland ein

Erst am Mittwoch (2. März) hatte das Modeunternehmen wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine bis auf Weiteres seinen Verkaufsbetrieb in Russland eingestellt. H&M sei „zutiefst besorgt angesichts der tragischen Entwicklungen in der Ukraine“ und stehe an der Seite „aller leidenden Menschen“, teilte der Moderiese mit. Zahlreiche westliche Unternehmen hatten ebenfalls bereits Konsequenzen aus der russischen Invasion in der Ukraine gezogen. (mbr mit dpa)