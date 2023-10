Der Fall der getöteten Marie Sophie: Verdächtiger in Untersuchungshaft

Marie Sophie (14) ist tot: Staatsanwaltschaft gibt mutmaßliche Todesursache bekannt

Von: Marie Klement, Melanie Göhlich, Paul Bröker, Florian Dörr, Anna Kirschner

In Bad Emstal dominiert nach dem Tod von Marie Sophie (14) die Trauer. Das Leben im Ort steht still. Der Tatverdächtige schweigt dagegen weiter.

Update vom Mittwoch, 4. Oktober, 12.41 Uhr: Der Nebel um den gewaltsamen Tod der 14-jährigen Marie Sophie aus Bad Emstal lüftet sich allmählich. Am Mittwoch (4. Oktober) teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass die Schülerin mutmaßlich erwürgt wurde. „Die Obduktion des Leichnams des 14-jährigen Tatopfers ergab Hinweise, die sich mit einer Gewalteinwirkung auf den Halsbereich erklären lassen“, sagte ein Sprecher. „Die Staatsanwaltschaft geht aufgrund des vorläufigen Obduktionsergebnisses gegenwärtig davon aus, dass die Geschädigte erwürgt wurde.“ Weitere Untersuchungen seien in Auftrag gegeben worden. Wegen der laufenden Ermittlungen könnten derzeit keine darüber hinaus gehenden Erklärungen abgegeben werden.

Die Frage nach dem Motiv des mutmaßlichen Mörders ist derweil weiterhin ungeklärt. Der 20-jährige Tatverdächtige, gegen den am Freitag vergangener Woche ein Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Mordes erging, schweigt bislang.

Spekulationen um mutmaßlichen Täter und Todesursache

Update von Dienstag, 3. Oktober, 13.58 Uhr: Auch rund eine Woche nach dem Verschwinden und dem Tod der 14 Jahre alten Marie Sophie sind noch viele Fragen offen. Bisher hat die Polizei noch keine Details mitgeteilt, wie genau das Mädchen ums Leben kam. Der 20-jährige, der aktuell im Fokus der polizeilichen Ermittlungen steht, schweigt weiter.

Dem tatverdächtigen wurde ein Pflichtverteidiger zur Seite gestellt. „Ob die Verteidigung sich für den Beschuldigten zur Sache einlassen wird, bleibt abzuwarten.“, heißt es von der Staatsanwaltschaft Kassel.

Update vom Montag, 2. Oktober, 11.55 Uhr: Bad Emstal trauert weiter um die mutmaßlich getötete Marie Sophie (14). Das Leben steht still. Das geplante Weinfest wurde abgesagt, die Fußballer des SSC Sand trugen ihre angesetzten Spiele nicht aus. Viele Menschen lassen ihrer Trauer in der Kirchengemeinde Sand freien Lauf, finden Trost und Halt.

Unterdessen schweigt der Tatverdächtige weiter. Am Montag teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass der 20-Jährige von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch mache. Zu Spekulationen, dass der Mann ein Busfahrer aus einem benachbarten Ort sein soll, wie die hessenschau berichtete, machten die Ermittler keine Angaben. Auch Berichte der Bild-Zeitung, wonach bei der Obduktion „keine offensichtlichen, blutigen Verletzungen gefunden“ worden sein, bestätigte die Staatsanwaltschaft nicht.

„Warum??? - Ruhe in Frieden“ steht auf einer Karte neben Kerzen und Blumen, die nach dem Tod von Marie Sophie (14) vor einer Schule niedergelegt worden sind. © Swen Pförtner/dpa

Marie Sophie (14) ist tot – Entsetzen in Bad Emstal: „Lassen für keinen Moment die Kinder aus den Augen“

Update von Sonntag, 1. Oktober, 11.56 Uhr: Drei Tage nach dem tragischen Tod der 14-jährigen Marie Sophie ist Bad Emstal in großer Trauer. In der Kirche des Stadtteils Sand hat am Wochenende eine Gedenkveranstaltung stattgefunden. Vor allem die Mitschüler von Marie Sophie kamen zur Gedenkfeier, um zu trauern und in gemeinsamen Gesprächen untereinander und mit Seelsorgern die Ereignisse zu verarbeiten.

+++ 19.30 Uhr: Entsetzen und Trauer prägen dieser Tage das Leben in Bad Emstal. Statt auf dem eigentlich geplanten Weinfest gesellig beisammen zu sitzen, haben die Menschen aus dem Ortsteil Sand von Bad Emstal am Samstagabend (30. September) der getöteten Marie Sophie gedacht. Wie die Evangelische Kirchengemeinde auf Facebook schreibt, war die Kirche Sand auch heute wieder „als Ort der Stille und des Gedenkens“ geöffnet. Um 18 Uhr fand eine Andacht für Marie Sophie statt. Im Anschluss war zu Gespräch und Gemeinschaft eingeladen. „Niemand muss allein da durch!“, heißt es auf der Facebook-Seite.

Auch der Sportverein Sand schreibt in einem Facebook-Post, dass alle Jugendspiele und Seniorenspiele der JSG Bad Emstal an diesem Wochenende abgesagt werden. „Es wäre falsch gewesen nach diesen schrecklichen Vorkommnissen einfach zum Tagesgeschäft überzugehen“, heißt es.

Die Spurensuche in Bad Emstal-Sand lief bis 4.30 Uhr am Freitagmorgen. Hier wurde die getötete Marie Sophie gefunden. © privat

Marie Sophie (14) aus Bad Emstal wurde getötet – Anwohner fühlen sich unsicher

Ein Bewohner Bad Emstals, der anonym bleiben möchte, wandte sich an unsere Redaktion – und beschrieb, wie groß das Unsicherheitsgefühl derzeit sei. „Im ersten Moment denkt man einfach, dass eine riesen Sicherheitslücke im Dorf entstanden ist. Und man einfach nur wegziehen will. Man ist nirgends sicher und seit 2 Tagen achten wir doppelt darauf, dass alle Türen und Tore abgeschlossen sind. In unserer Straße lassen wir für keinen Moment die Kinder aus den Augen. Die Entspanntheit eines „normalen“ Dorflebens ist dahin, obwohl der mutmaßliche Täter schon gefasst wurde.“

Vermisste Marie Sophie (14) aus Bad Emstal ist tot – Mutter und Tante äußern sich

+++ 11.57 Uhr: Trauer und offene Fragen: Nach dem gewaltsamen Tod der 14-jährigen Marie Sophie aus Bad Emstal herrscht in der nordhessischen Gemeinde Bestürzung. „Man könnte weinen, wenn man an so ein Kind denkt, mit einem solchen Schicksal“, sagte eine Bad Emstalerin am Freitag gegenüber der HNA.

Bad Emstal Einwohner 5967 (Stand 2022) Landkreis Kassel Ortsteile Vier Geographische Lage Südteil des Naturparks Habichtswald Entfernung zur Stadt Kassel 20 Kilometer

Nach und nach wenden sich auch Angehörige der getöteten Jugendlichen an die Öffentlichkeit – und erhärten mit ihren Aussagen den Verdacht gegen den 20-jährigen Tatverdächtigen, der in Untersuchungshaft sitzt. „Ich habe sofort gesagt, wer es war“, erklärte die Mutter der Schülerin in einem Interview mit RTL. Eigentlich habe der junge Mann keinen Kontakt zu ihrer Tochter haben sollen. Aber: „Er war halt besessen von ihr.“

Auch die Tante des getöteten Mädchens meldete sich zu Wort. Der 20-Jährige habe von Marie Sophie eine Beziehung gewollt, sagte sie gegenüber der Bild. „Sie fühlte sich noch zu jung. Daraufhin hätte er wohl gesagt: ‚Wenn ich dich nicht haben kann, dann niemand‘.“

Ermittlungen im Fall der getöteten Marie Sophie in Bad Emstal dauern an

Update vom Samstag, 30. September, 8.56 Uhr: Rund 36 Stunden nach Bekanntwerden des gewaltsamen Todes der 14-jährigen Marie Sophie aus Bad Emstal ist die Fassungslosigkeit und das Entsetzen weiterhin groß. Die Leiche des Mädchens war am Donnerstag am Rande eines Feldwegs in der nordhessischen Gemeinde gefunden worden, nachdem die Schülerin seit Mittwoch vermisst worden war.

Ein 20 Jahre alter Bekannter der 14-Jährigen soll für den Tod des Mädchens verantwortlich sein. Er solle in zeitlichem Zusammenhang mit dem Verschwinden der Jugendlichen im Bereich des Waldes gesehen worden sein, hatten die Ermittler am Freitag mitgeteilt. Bei einer Durchsuchung war bei dem Verdächtigen unter anderem das Mobiltelefon der 14-Jährigen gefunden worden. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zum Hintergrund des mutmaßlichen Mordes laufen weiter.

Der Fall der getöteten Marie Sophie: Verdächtiger für Justiz kein Unbekannter

+++ 17.55 Uhr: Die am Donnerstag bei Bad Emstal tot aufgefundene 14-jährige Marie Sophie ist Opfer eines Tötungsdeliktes geworden. Das ergab die Obduktion des Leichnams. Die wichtigsten Infos des Freitags im Überblick:

Bereits am Donnerstagabend war ein Bekannter des Opfers, ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Kassel mit deutscher Staatsangehörigkeit, als Verdächtiger festgenommen worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde, wie am Freitag am späten Nachmittag mitgeteilt wurde, gegen den Mann wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes Untersuchungshaft angeordnet. Der Beschuldigte sei daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Die 14-jährige Bad Emstalerin hatte am Mittwoch gegen 18.30 Uhr ihr Elternhaus verlassen und kehrte nicht wieder zurück. Der Leichnam Marie Sophies war nach einer Suchaktion am Donnerstagabend gefunden worden. Ein Mann hatte die Tote beim Holzmachen im Bereich eines Schuppens, der sich in einer kleinen Baumgruppe unweit des Ortsrandes des Bad Emstaler Ortsteils Sand befindet, entdeckt. Die Tote lag dort bei einem Holzstapel.

Getötete Marie Sophie (14) aus Bad Emstal: Opfer und mutmaßlicher Täter kannten sich

Andreas Thöne, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Kassel, sagte, dass durch die Art, wie die Leiche der Jugendlichen abgelegt worden war, schnell klar gewesen sei, dass es sich um ein Tötungsdelikt handele. Darum habe das K11 der Kasseler Kripo übernommen. Laut Thöne habe sich der Verdacht schnell gegen den 20-Jährigen gerichtet – auch weil er in der Nähe des Fundortes unterwegs gewesen sei.

Wie Thöne weiter sagte, kannten sich das Opfer und der mutmaßliche Täter. „Es ist davon auszugehen, dass sie sich trafen – auch mit mehreren Personen.“ Zum Tatmotiv, ob es sich etwa ein Sexualdelikt gehandelt haben könnte, wollte sich Thöne mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht äußern.

Der Verdächtige ist laut Thöne bei der Staatsanwaltschaft kein Unbekannter. „Mir ist aber nicht bekannt, dass es schon mal um Gewalt gegen Personen ging“, erklärte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.



Der Fall der getöteten Marie Sophie: Verdächtiger in Untersuchungshaft

+++ 17.07 Uhr: Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel wurde mittlerweile Untersuchungshaft gegen den 20-jährigen Beschuldigten wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes angeordnet. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine hessische Justizvollzugsanstalt gebracht.

+++ 16.53 Uhr: Nach dem Tod von Marie Sophie ist die Betroffenheit in Bad Emstal groß. Wir haben Eindrücke aus dem Ort gesammelt.

+++ 16.05 Uhr: Der Verdächtige ist laut Thöne bei der Staatsanwaltschaft bereits bekannt, für die Justiz ist er also kein Unbekannter. „Mir ist aber nicht bekannt, dass es schon mal um Gewalt gegen Personen ging“, sagte Thöne.

+++ 15.50 Uhr: Zum Tatmotiv, etwa um es sich um ein Sexualdelikt gehandelt haben könnte, wollte sich Thöne mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht äußern. Er sagte: „Natürlich ist das aber ein Umstand, der möglicherweise in Betracht zu ziehen ist.“

Vermisste Marie Sophie (14) aus Bad Emstal ist tot – Staatsanwaltschaft nennt neue Details

+++ 15.48 Uhr: Wie Thöne weiter sagte, kannten sich das Opfer und der mutmaßliche Täter. „Es ist davon auszugehen, dass sie sich trafen – auch mit mehreren Personen“, sagte Thöne am Nachmittag. Er sprach auch von einer Clique. Es sei also keine reine Internetbekanntschaft gewesen, sondern man habe sich ab und an mal getroffen.

+++ 15.35 Uhr: Am Nachmittag äußerte sich Andreas Thöne, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Kassel, zum Fall Marie Sophie. Er sagte, dass durch die Art, wie die Leiche der Jugendlichen abgelegt worden war, schnell klar gewesen sei, dass es sich um ein Tötungsdelikt handele. Es sei klar gewesen, dass eine andere Person die 14-Jährige dort abgelegt habe. Darum habe das K11 der Kasseler Kripo übernommen. Laut Thöne habe sich der Verdacht schnell gegen den 20-Jährigen gerichtet - auch weil er in der Nähe des Fundortes unterwegs war.

Tote Jugendliche aus Bad Emstal: Bürgermeister zeigt sich erschüttert

+++ 15.02 Uhr: Der Bürgermeister der Gemeinde im Landkreis Kassel zeigte sich gegen der Deutschen Presse-Agentur erschüttert. „Wir sind schockiert über das gestern Abend bei uns in der Gemeinde Geschehene. Es ist ein Ereignis, dass eine Gemeinde wie die unsere schwer erschüttert“, so Stefan Frankfurth (SPD). Er dankte den ermittelnden Behörden sowie den Einsatzkräften der Feuerwehr, die bei der Suche nach der vermissten Schülerin beteiligt waren. Schulleitung und Lehrerschaft der Schule, die die 14-Jährige besucht hatte, kümmerten sich aktuell intensiv um die Schülerinnen und Schüler, die um eine von ihnen trauerten, so Frankfurth weiter.

+++ 14.31 Uhr: Die Staatsanwaltschaft wird nun einen Untersuchungshaftbefehl beantragen. Der verdächtige 20-Jährige soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

+++ 14.28 Uhr: Der Verdächtige wurde laut Polizei zum ungefähren Zeitpunkt des Verschwindens der Jugendlichen im Bereich des Waldrandes gesehen. Daher hatten Beamten ihn während der Suche befragt. „Seine Angaben rückten ihn nach Auffinden der Leiche in den Fokus der Ermittlungen“, so die Polizei. Eine Durchsuchung einer Wohnung, in der er sich zuvor aufgehalten hatte, bestätigte dann den Anfangsverdacht, weil Beamte das Mobiltelefon des Opfers und weitere Beweismittel in der Wohnung fanden und sicherstellten.

Vermisste Jugendliche aus Bad Emstal: Obduktion ist abgeschlossen

+++ 14.25 Uhr: Die Obduktion des Leichnams von Marie Sophie ist am frühen Nachmittag abgeschlossen worden. „Nach dem vorläufigen Obduktionsergebnis kann nun gesagt werden, dass die 14-Jährige das Opfer einer Gewalttat geworden ist“, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Der festgenommene 20 Jahre alte Tatverdächtigen, bei dem es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um einen Bekannten des Opfers handelt, ist weiterhin in Polizeigewahrsam.

+++ 13.55 Uhr: Nach HNA-Informationen hatten sich die 14-Jährige und der Verdächtige am Abend des Verschwindens der Jugendlichen online verabredet. Nachdem Marie Sophie am Mittwochabend ihr Elternhaus verlassen hatte, kehrte sie dann nicht mehr zurück.

+++ 11.24 Uhr: Die Ermittlungen im Fall Marie Sophie gehen weiter. Laut Polizei ist die Obduktion noch nicht abgeschlossen. Durch sie soll die genaue Todesursache ermittelt werden. Wenn neue Erkenntnisse vorliegen, will die Polizei noch am heutigen Freitag darüber informieren.

Vermisste Marie Sophie (14) aus Bad Emstal tot aufgefunden - Verdächtiger festgenommen

+++ 10.46 Uhr: Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, wurde am Donnerstag gegen 19.30 Uhr ein Bekannter des Opfers in Bad Emstal festgenommen. Es handelt sich bei ihm um einen 20-Jährigen aus dem Landkreis Kassel mit deutscher Staatsangehörigkeit. Durch Ermittlungen und Durchsuchungen erhärteten sich die ersten Verdachtsmomente gegen ihn. Er ist inzwischen dringend tatverdächtig, für den Tod der 14-jährigen Marie Sophie aus Bad Emstal verantwortlich zu sein.

Ein Mann hatte beim Holzmachen zuvor den Leichnam der jungen Frau bei einer Baumgruppe an einem Feldrand außerhalb der Ortschaft entdeckt. Er lag dort im Bereich eines Holzstapels. Nach seinem Fund verständigte der Mann sofort die sich in der Nähe auf der Suche befindlichen Polizeibeamten.

+++ 10.36 Uhr: Die Evangelische Kirche in Sand lud am Freitag Trauernde ein, in der Kirche an Marie Sophie zu denken. Auch ein Kondolenzbuch liegt dort aus.

Vermisste Marie Sophie aus Bad Emstal tot aufgefunden: Polizei nennt Details

+++ 10.14 Uhr: Die Spurensicherung am Fundort war am frühen Freitagmorgen gegen 4.30 Uhr abgeschlossen worden, sagte ein Polizeisprecher. Es müssten nur noch ein paar Restarbeiten am Freitag am Fundort erledigt werden. Im Laufe des Tages wollen Polizei und Staatsanwaltschaft Kassel über den aktuellen Ermittlungsstand informieren.

+++ 9.47 Uhr: Die Todesursache war nach dem Fund am Mittwoch zunächst unklar. Die Ermittler erhoffen sich, dass die Obduktion zeigt, wie die Schülerin aus Bad Emstal zu Tode kam, erklärt der Polizeisprecher. Noch nicht kommuniziert wurde zudem, wer die Leiche gefunden hat. Dazu werde man sich zunächst auch aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern, so die Polizei.

+++ 9.44 Uhr: Nach dem Fund der toten 14-Jährigen soll am Freitag nun eine Obduktion Klarheit über die Todesursache bringen. „Die Obduktion der Verstorbenen läuft aktuell“, sagte ein Polizeisprecher am Morgen der Deutschen Presse-Agentur. Ein Fremdverschulden sei weiterhin nicht ausgeschlossen.

Getötete Jugendliche im Kreis Kassel: Das ist ihr Heimatort Bad Emstal

Vermisste Marie Sophie (14) tot im Kreis Kassel aufgefunden: Große Anteilnahme in Bad Emstal

+++ 9.03 Uhr: Am Morgen sind bereits zahlreiche Medienteams vor Ort im Bad Emstaler Ortsteil Sand. Der Fall der getöteten 14-Jährigen ist deutschlandweit Thema. In Bad Emstal-Sand selbst ist die Stimmung sehr sehr gedrückt und still. Viele Eltern haben ihre Kinder am Morgen in die Schule gebracht. Dort haben sie auch Kerzen, Blumen und Briefe aufgestellt und abgelegt.

+++ Freitag, 29. September, 7.38 Uhr: Nach dem Fund der toten 14-jährigen Marie Sophie in einem Wald nahe des Bad Emstaler Ortsteils Sand (Landkreis Kassel) laufen die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen am Freitag weiter. Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass sich bei der Toten um eine seit Mittwoch vermisstes Mädchen handelt, wie die Beamten am späten Abend mitteilten.

Nach Vermissten-Suche: Polizei meldet Leichenfund und bestätigt: Es ist Marie Sophie (14)

Der Fundort der Leiche wurde am Donnerstag weiträumig abgesperrt. Die Feuerwehr half am Abend dabei, das Gelände auszuleuchten, damit Kriminalpolizei und Spurensicherung bis in die Nacht ihrer Arbeit nachgehen konnten. Auch eine Drohne setzten die Ermittler dabei ein.

Die Jugendliche hatte am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr ihr Zuhause verlassen und war seither verschwunden. Angehörige meldeten sie deshalb in der Nacht zum Donnerstag als vermisst. Die Beamten suchten zeitweise auch öffentlich nach der 14-Jährigen. Die Suche nach dem Mädchen blieb jedoch ergebnislos – bis zu dem Fund der Leiche. Bei der Suche nach der 14-Jährigen war am späten Donnerstagnachmittag die Leiche in dem Waldstück nahe Bad Emstal entdeckt worden. Die Ermittler schließen ein Verbrechen nicht aus. Die Todesursache war zunächst unklar.

Tote 14-Jährige im Kreis Kassel gefunden: Marie Sophie aus Bad Emstal wurde zuletzt vermisst

Erstmeldung vom Donnerstag, 28. September: Während der Suche nach einer seit Mittwochabend vermissten 14-Jährigen ist am Donnerstag in einem Waldgebiet nahe des Bad Emstaler Ortsteils Sand eine leblose Frau gefunden worden. Das teilte die Polizei am Abend mit. Die Kasseler Kriminalpolizei geht inzwischen davon aus, dass es sich bei der tot aufgefundenen Frau um die seit Mittwoch vermisste 14-jährige Marie Sophie aus Bad Emstal handelt, nach der die Polizei bereits gesucht hatte.

Gegen 16.30 Uhr ertönten laut Anwohnern die Sirenen im Ort. Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie Polizei, Rettungswagen und Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Gegen 17.30 Uhr sei dann der Körper entdeckt worden, so die Polizei. Ein alarmierter Notarzt konnte aber nur noch den Tod der jungen Frau feststellen.

Ob es sich bei der Toten um das vermisste Mädchen handelt, stand laut Polizei zunächst noch nicht zweifelsfrei fest. Die Identifizierung dauerte zunächst an. Am späten Abend bestätigte die Polizei dann aber, dass es sich um die vermisste Jugendliche handelt.

Totes Mädchen (14) im Kreis Kassel gefunden: Fremdverschulden nicht ausgeschlossen

Der Fundort war auch am Abend noch weiträumig für die Spurensicherung abgesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. „Die Todesursache ist aktuell noch unklar“, sagte die Polizei am Donnerstagabend. Ein Fremdverschulden konnte weiter nicht ausgeschlossen werden.

„Weitere Erkenntnisse werden mit Blick auf die andauernde Spurensicherung voraussichtlich erst am morgigen Freitag bekanntgegeben werden können“, teilte die Polizei mit.

In Bad Emstal ist die Betroffenheit derweil groß. Im Ort wurden Kerzen im Gedenken an die tote Jugendliche angezündet. Auch bei Facebook sprachen Hunderte Nutzer der Familie ihr Beileid aus. Dort war auch die Suchmeldung schon vielfach geteilt worden. Viele Nutzer hofften auf einen guten Ausgang der Suchaktion.

Tote 14-Jährige in Bad Emstal: Polizei suchte nach Zeugen

Die Polizei hatte seit Donnerstagmittag öffentlich nach dem vermissten 14 Jahren Mädchen aus Bad Emstal-Sand gesucht und bat dabei um Hinweise aus der Bevölkerung. Laut Angaben von Anwohnern lief parallel eine Suchaktion im Wald nach der 14-Jährigen. Einige ihrer Kleidungsstücke waren schließlich gefunden worden.

Die 14-Jährige hatte demnach am gestrigen Mittwochabend (27.09.2023) gegen 18.30 Uhr ihr Zuhause verlassen und war dann nicht mehr zurückgekehrt. Besorgte Angehörige hatten daraufhin im Laufe der Nacht eine Vermisstenanzeige bei der Polizei erstattet.

Die Suche führte laut Polizeimeldung bis zum Donnerstagmittag nicht zum Erfolg, weshalb sich die Beamten der zuständigen Polizeistation Wolfhagen mit einem Foto der 14-Jährigen an die Öffentlichkeit wendeten und um Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten baten. (Marie Klement/Paul Bröker/Melanie Göhlich)