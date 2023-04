Tourist rast mit Maserati Spanische Treppe in Rom hinab – jetzt drohen ihm mehrere Jahre Haft

Von: Kai Hartwig

In Rom gibt es zahlreiche weltberühmte Sehenswürdigkeiten. Ein Mann behandelte ein wertvolles Kulturgut nicht besonders gut – und muss vor Gericht.

München/Rom – Italien zieht Jahr für Jahr zahlreiche Touristinnen und Touristen aus aller Welt an. Dabei wählen viele auch die italienische Hauptstadt Rom als Urlaubsziel aus. Mit zahlreichen beeindruckenden Kulturgütern, teils noch aus der Antike, kann die „ewige Stadt“ aufwarten

Rom: Tourist rast mit Maserati Spanische Treppe hinab – jetzt droht ihm mehrjährige Haft

Auch ein Mann aus Saudi-Arabien hielt sich im Mai 2022 in Rom auf. Doch er hatte offenbar für die historischen Sehenswürdigkeiten dort nur wenig Respekt übrig. Und muss sich nun vor Gericht verantworten. Der 38-Jährige war vor knapp einem Jahr mit einem Mietwagen der Edelmarke Maserati die weltberühmte Spanische Treppe hinuntergefahren.

Der sieht sich dem Vorwurf der „Beschädigung eines Kulturerbes“ gegenüber. Der zuständige Untersuchungsrichter hat nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa am Dienstag entschieden, dass der Verkehrsrüpel sich dafür vor Gericht erklären muss. In Italien kann bei „Beschädigung eines Kulturerbes“ eine hohe Haftstrafe verhängt werden. Diese liegt je nach Grad des Vergehens zwischen zwei und fünf Jahren.

Die berühmte Spanische Treppe in Rom gehört zum Weltkulturerbe. Ein Autofahrer raste sie illegalerweise hinunter – mit Folgen. (Archivfoto) © -/kyodo/dpa

38-Jähriger verursacht 50.000-Euro-Schaden an weltberühmter Treppe in Rom

Der Vorfall um den 38-Jährigen hatte im Mai 2022 für großes Aufsehen gesorgt. Der Mann hatte im Zuge der nächtlichen Aktion sein Auto an der Kirche Trinità dei Monti an der weltberühmten Treppe hinunter gelenkt. Mindestens drei Stufen der spanischen Treppe wurden dabei beschädigt, gab die Polizei damals an. Der Schaden wurde auf etwa 50.000 Euro beziffert, berichtete Ansa am Dienstag.

Auch dank der Hilfe anwesender Passanten war der Fahrer mit seinem Maserati bei seiner nächtlichen Tour wieder von der Treppe gekommen, hieß es weiter. Er sei anschließend einfach davongefahren. Dennoch wurde der Übeltäter nur wenige Tage später am Mailänder Flughafen geschnappt. Dort wollte er den Luxuswagen bei der Autovermietung zurückgeben. Da aber Videokameras den Treppen-Crash aufgenommen hatten, konnte der Saudi identifiziert werden.

Spanische Treppe in Rom zählt zum Unesco-Weltkulturerbe

Die Spanische Treppe zählt zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Welt. Die Freitreppe, die im 18. Jahrhundert von dem Architekten Francesco De Sanctis erbaut wurde, gehört zum Unesco-Weltkulturerbe. Es war nicht der erste Fall eines Autos, das illegalerweise die Stufen hinunterfuhr. Unter anderem hatte 2018 ein Fahrer dabei die Kontrolle über seinen Wagen verloren, zudem lenkte 2007 ein Betrunkener seinen PKW die Barocktreppe hinab.

Daher gibt es bereits länger Diskussionen, wie man die historische Treppe vor derartigen Aktionen besser schützen kann. Die Spanische Treppe grenzt an ihrem oberen Teil direkt an eine Straße. Diese ist nicht für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Derweil legte ein US-Tourist in München kürzlich eine teure Pinkelpause ein. (kh)