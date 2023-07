Rekord-Hagel prasselt auf Italien nieder: Knapp 20 Zentimeter große Eisbrocken aufgetaucht

Von: Sandra Sporer

Teilen

Mehr als faustgroße Hagelkörner gab es vergangene Nacht in Italien. Einige der Eisbrocken maßen 20 Zentimeter und brechen damit sogar einen Rekord.

München/Tiezzo – In der Nacht zum Dienstag (25. Juli) gab es schweren Hagel im italienischen Friaul. Die Hagelkörner, die dabei niedergingen, zerstörten Autos und beschädigten Gebäude. Ein im Örtchen Tiezzo im Nordosten Italiens dokumentierter Hagelbrocken maß fast 20 Zentimeter und brach damit einen europaweiten Größenrekord.

Schwerer Hagel in Italien: Gefundener Eisbrocken bricht Größen-Rekord

Im Foto, das der Facebook-Account „Tornado in Italia“ gepostet hat, liegt das Hagelkorn neben einer Sprühflasche mit Entfetter. Anhand dieser scheint die Größe des Hagel-Eisbrockens abgeschätzt worden zu sein und liegt laut der Beschriftung des Bildes bei mehr als 20 Zentimetern. In den vergangenen Wochen wurde Italien immer wieder von schweren Unwettern und Riesen-Hagel heimgesucht.

Der Post von Tornado in Italia spricht von „Hagelkörnern von historischem Ausmaß“. Das Riesen-Hagelkorn auf dem Foto, sollte es denn echt sein, bricht sogar einen Rekord. „Es handelt sich also um das größte Hagelkorn, das je in Italien und Europa seit Beginn der Aufzeichnungen gefallen ist“, heißt es in dem Post weiter.

Auf dem Bild sieht man den enorm großen Eisbrocken, der in Italien als Hagel vom Himmel fiel. © Screenshot/Facebook

Rekord des riesigen Hagel-Eisbrockens aus Italien ist offiziell bestätigt

Dieser Rekord wurde inzwischen auch bestätigt. Das European Severe Storms Laboratory hat in einem Twitter-Post bekannt gegeben, dass das Hagelkorn aus Tiezzo den europäischen Größen-Rekord gebrochen hat. Die genaue Größe des Hagelkorns wurde jedoch etwas nach unten korrigiert. Laut dem Post der ESSL war der Eisbrocken doch „nur“ knapp über 19 Zentimeter groß.

Es hätte nicht mehr viel gefehlt und das Riesen-Hagelkorn hätte sogar den Weltrekord gebrochen. Das weltweit größte, bestätigte Hagelkorn gab es 2010 in den USA, genauer gesagt in Vivian, South Dakota. Es maß 20,3 Zentimeter. Einen Weltrekord-Fang machten dafür italienische Fischer am Fluss Po. (sp)