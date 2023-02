Ryanair richtet neue Flugverbindungen aus Spanien ein - auch eine direkte nach Bayern

Von: Anne Götzinger

Ryanair richtet zehn neue Verbindungen ab dem Flughafen Alicante ein. © Ángel García

Der Flughafen Alicante ist im Aufwind. Nicht nur die Passagierzahlen verbuchen Rekorde, auch Billigflieger Ryanair hat zehn neue Verbindungen angekündigt, darunter auch nach Deutschland.

Alicante – Zumindest der Flughafen Alicante hat die Pandemie offenbar hinter sich gelassen. Im Geschäftsjahr 2022 blieb der Airport an der Costa Blanca mit 13,3 Millionen Passagieren nur rund 12 Prozent hinter dem Vor-Corona-Jahr 2019 zurück. Anfang 2023 verbuchte er mit 795.148 Fluggästen außerdem den besten Januar seiner Geschichte, berichtet costanachrichten.com. Jetzt hat auch die irische Airline Ryanair zehn neue Routen ab dem Flughafen Alicante angekündigt, die in den nächsten Wochen und Monaten ihren Betrieb aufnehmen sollen. Zum 8. Februar hat auch Spanien die Maskenpflicht im Flugzeug abgeschafft.

Unter den neuen oder wieder aufgenommenen Verbindungen von Ryanair finden sich auch zwei deutsche Flughäfen: Frankfurt-Hahn und Paderborn. Die Direktverbindung zwischen dem Flughafen Alicante und dem Airport Paderborn Lippstadt ab dem 28. März ist unter anderem der Initiative eines Privatmannes zu verdanken. Die Strecke zwischen Hahn und der Costa Blanca war auch letzten Sommer bereits in Betrieb, wurde im Winter ausgesetzt und ist ab 22. Februar wieder verfügbar. Beide Verbindungen wird Ryanair zweimal in der Woche fliegen.

Flughafen Alicante: Zehn neue Verbindungen mit Ryanair

Außer den beiden deutschen Flughäfen hat Ryanair ab Alicante weitere Airports in Europa und Nordafrika in seinen Sommer-Flugplan mitaufgenommen. Im Überblick die zehn neuen oder wieder aufgenommenen Verbindungen:

Santander (Spanien)

Hahn (Rheinland-Pfalz)

Paderborn (Nordrhein-Westfalen)

Lodz (Polen)

Warschau (Polen)

Klagenfurt (Österreich)

Turin (Italien)

Rom-Fiumicino (Italien)

Belfast (Nordirland)

Fez (Marokko)

Insgesamt investiert Ryanair 200 Millionen Euro in die zehn neuen Verbindungen und fliegt dann insgesamt 80 Ziele ab dem Flughafen Alicante an. Um die neuen Routen bedienen zu können, hat die Fluglinie zwei neue Flugzeuge in seine Flotte aufgenommen, sodass die Ryanair-Basis in Alicante-Elche nun über 13 Maschinen verfügt. Ziel von Ryanair ist es, in diesem Jahr 4,7 Millionen Passagiere an der Costa Blanca abzufertigen.

Neue Ryanair-Verbindungen auch ab Valencia und Castellón

Interessant für ausländische Residenten nördlich von Alicante und der Costa Blanca sind auch die neuen Verbindungen ab den Flughäfen Valencia und Castellón. So fliegt Ryanair ab 27. März ab dem Flughafen Valencia nun auch Memmingen (Bayern) an. Außerdem richtet die irische Airline ab 26. März eine direkte Flugverbindung zwischen dem Flughafen Castellón und Düsseldorf-Weeze ein. Auf beiden Routen verkehren die Ryanair-Flieger jeweils zweimal in der Woche. Bleibt nur noch abzuwarten, ob Ryanair-Passagiere von Streiks wie in den vergangenen Monaten verschont bleiben.