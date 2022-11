Halloween-Bitte von Eltern geht viral: „Nur Gesundes wie Kohlrabisticks, mussten ungesunden Kram entsorgen“

Am 31.10. war Halloween. Im zweiten Jahr in Folge sorgt ein Aushang für Empörung - darin geht es um die Handhabe mit Kindern, die an der Tür klopfen, um Süßigkeiten zu sammeln.

München/Berlin - „Süßes oder Saures!“. Auch dieses Halloween sind wieder Scharen von Kindern losgezogen, um an Türen ihre Körbe voller Süßigkeiten zu füllen. Erneut sorgte dieses Jahr im Netz aber auch ein Aushang für Empörung - ein Foto kursierte schon 2021. Die Echtheit ist nicht verifiziert, es sieht aber auch nichts nach einem Fake aus. Sowohl bei Reddit, als auch bei „Notes of Berlin“ ist der Zettel nun 2022 erneut gepostet worden. Stammt er nun aus München (wo er bei Jodel gelandet war) oder aus Berlin? Unklar. Aber der Aushang spricht ansonsten für sich.

München: Halloween-Aushang in Nachbarschaft sorgt für Welle der Empörung

Es wird eindringlich darauf hingewiesen, dass das Verteilen von Süßigkeiten verboten sei. Lediglich gesunde Snacks wie etwa Kohlrabisticks seien gestattet: „Liebe Nachbarn, wenn am 31. Oktober wieder unsere kleinen Halloweengeister unterwegs sind und bei Euch klingeln, dann denkt doch bitte daran, dass wir uns an einige Regeln halten wollen.“ Im nächsten Absatz wird dann direkt erklärt, um welche Art von Regeln es sich handelt: „Also bitte keine Süßigkeiten, sondern Gesundes wie Trauben, Paprika-, Gurken- oder Kohlrabisticks oder ein paar Nüsse parat halten.“ Die oder der Verfasser (nicht bekannt) macht dann auch deutlich, weshalb dies unbedingt eingehalten werden müsse: „Wir haben vor zwei Jahren tütenweise ungesunden Kram entsorgen müssen, den die Kinder bekommen haben.“

München: „Kranke Welt“ - Nachbarschafts-Aushang sorgt für Emörung

Die durchaus als streng zu bewertende Regel-Auskunft sorgt in den Kommentatspalten immer wieder für eine Welle der Empörung: „Mein persönlicher Alptraum“, meint etwa ein User. „Kranke Welt“, schreibt ein weiterer. Viele Kommentare zeigen, dass eine solche Haltung nicht passend sei. „Es liegt in meiner Verantwortung zu kontrollieren was ich esse, und nicht darin, die Nachbarn blöd anzumachen und Kohlrabi Sticks zu erwarten. Unfassbar! Dreist!“, entzürnt sich etwa ein weiterer User.

Und bei Reddit 2022 heißt es: „Die armen Kinder“ oder „Wenn andere versuchen, mir deren ‚Regeln‘ aufzuzwingen… Denen würde ich gar nichts geben.“ Auch ein „Hallo Dieb“-Zettel sorgt derzeit im Netz für Furore.