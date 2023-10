Nach Hamas-Angriff auf Israel: So können Sie mit Spenden helfen

Von: Katharina Bellgardt

Teilen

Der Angriff der Hamas auf Israel sorgt weltweit für Entsetzen. Wie kann man der Zivilbevölkerung in Israel, aber auch im Gazastreifen, helfen? Was Sie zum Thema Spenden wissen müssen.

Hamm - Die Terrororganisation Hamas hat Israel am Samstagmorgen überraschend angegriffen. Die Opfer sind vor allem Zivilisten, darunter auch viele Kinder. Israel reagiert mit einer Militäroffensive gegen den Gazastreifen. Viele Menschen möchten helfen, doch wie kann man am besten für Israel und die Zivilbevölkerung im Gazastreifen spenden?

Hamas-Angriff auf Israel: Spenden für Israel und die palästinensischen Autonomiegebiete im Gazastreifen

Mit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023, 50 Jahre nach dem Jom-Kippur-Krieg, begann ein beispielloses neues Kapitel im Nahostkonflikt. Seit Samstag greift die Hamas aus dem Gazastreifen Israel mit Raketen und über Land an. Die terroristische Vereinigung nahm zahlreiche Geiseln, darunter wohl auch Deutsche, und sorgte für ein Massaker auf einem Musikfestival. Die israelische Regierung fliegt nun Luftangriffe gegen den Gazastreifen und startete eine Bodenoffensive, auch hier gibt es viele zivile Opfer unter den Palästinensern. Wie kommt in dieser Situation Hilfe an?

Wer für Israel oder die humanitäre Hilfe im Gazastreifen spenden möchte, kann derzeit am besten mit Geld helfen, berichtet wa.de. Hier einige der Hilfsorganisationen vor Ort im Überblick und mit Angaben zur Bankverbindung:

Spenden für Israel und Zivilbevölkerung im Gazastreifen nach Hamas-Angriff - ein Überblick

Aktion Deutschland Hilft ist das Bündnis deutscher Hilfsorganisationen und steht unter Schirmherrschaft des ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler und der Außenministerin Annalena Baerbock. Aktion Deutschland Hilft hat eine Nothilfe für Gaza/Nahost eingerichtet. Gebeten wird dringend um Spenden für die weltweite Nothilfe. Im Gazastreifen ist für die humanitäre Hilfe aktuell der Zugang erschwert, die Aktion Deutschland hilft fordert zudem einen langfristigen Waffenstillstand.

Online spenden über die Website: www.aktion-deutschland-hilft.de/de/spenden/spenden

Bankverbindung: Bank für Sozialwirtschaft, DE62 3702 0500 0000 1020 30, BFSWDE33XXX, Spenden-Stichwort: Nothilfe weltweit

Mehr Informationen: www.aktion-deutschland-hilft.de/de/hilfseinsaetze/spenden-gaza-nahost-nothilfe/krieg-israel-humanitaere-hilfe-muss-moeglich-sein

Ärzte ohne Grenzen: Die Mediziner sind seit Jahren im Gazastreifen tätig. Aktuell werden dort Verwundete versorgt. Geholfen wird durch chirurgische und stationäre medizinische Versorgung, postoperative Versorgung von Kindern und Erwachsenen nach orthopädischen Operationen, Behandlung von Menschen mit Verbrennungen, psychologische Unterstützung. Dazu bieten mobile Teams medizinische Sprechstunden an.

Online spenden über die Website: www.aerzte-ohne-grenzen.de/regelmaessig-spenden

Bankverbindung: Bank für Sozialwirtschaft, IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00, BIC: BFSWDE33XXX

Mehr Informationen: www.aerzte-ohne-grenzen.de/unsere-arbeit/einsatzlaender/palaestinensische-autonomiegebiete

DRK/Palästinensischer Roter Halbmond: Das Deutsche Rote Kreuz unterstützt die humanitäre Nothilfe und Gesundheitsversorgung im Gazastreifen durch den Palästinensischen Roten Halbmond. Der Rote Halbmond übernimmt etwa das Katastrophenmanagement, die medizinische Notfallversorgung, präventive Gesundheitsversorgung und Rehabilitationsdienste für Kinder mit Behinderungen.

Online spenden über die Website: www.drk.de/spenden/spendenformular/meine-spende-fuer-die-menschen-in-not/#c23556

Bankverbindung: IBAN: DE63 3702 0500 0005 0233 07, BIC: BFSWDE33XXX

Mehr Informationen: www.drk.de/hilfe-weltweit/wo-wir-helfen/nahost/gaza-humanitaere-nothilfe-im-krisengebiet

IsraAid Germany: Die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland und deren humanitäre Partnerorganisation IsraAid Germany richten derzeit ein Hilfsprojekt für vom Konflikt betroffene Menschen ein. Dazu gibt es das Angebot für psychologisce Beratung und psychosoziale Versorgung am Telefon und Safer Spaces über den BEratungsstellenverbund für antisemitische Gefalt und Diskriminierung und die Hotline „Matan“ (für hebräischsprachige Personen in Deutschland). Spenden sind bereits möglich.

Online spenden über die Website: zwst.org/de/jetzt-spenden

Bankverbindung: Bank für Sozialwirtschaft, IBAN: DE79 3702 0500 0009 8413 00, BIC: BFSWDE33XXX

Mehr Informationen: zwst.org/de/news/hilfe-nach-simchat-tora-massaker-und-anhaltender-gewalt-israel

Keren Hayesod - Vereinigte Israel Aktion: Die Hauptorganisation für Spenden für Israel hat eine Notfall-Kampagne für Terroropfer eingerichtet. In der derzeitigen Situation fließt das Geld vor allem in medizinische Ausrüstung und Medikamente, geschützte Notfallunterkünfte und psychologische Betreuung.

Online spenden über die Website: keren-hayesod.de/spenden-helfen

Bankverbindung: Frankfurter Sparkasse, IBAN: DE84 5005 0201 0200 5454 50, BIC: HELADEF1822

Mehr Informationen: keren-hayesod.de/projekte/notfallkampagne/oktober-23

Magen David Adom ist der israelische Rote Davidstern, damit der nationale medizinische Notfalldienst. Derzeit sind die Rettungskräfte direkt an der Front. Die Spenden sichern die medizinische Ausrüstung und Fahrzeuge, Verbandsmaterial und Schutzausrüstung für die Rettungskräfte, die im Konflikt auch unter Beschuss geraten können.

Die Spende geht direkt nach Israel. Mehr Informationen für die Spende per Telefon oder Überweisung per Mail an info@mda.org.il.

Online spenden über die Website (englisch): www.mdais.org/en/donation

Bankverbindung: Israel Discount Bank, IL480111510000001012306, Swift-Bic: IDBLILIT, der Kontoinhaber ist: Magen David Adom in Israel

Mehr Informationen: www.mdais.org/en

Unicef versucht Kindern in Palästina und Israel zu helfen. Die Hilfsorganisation hat verschiedene Einsätze im Gazastreifen und im Westjordanland. Dort versucht Unicef Familien mit sauberem Wasser zu versorgen, Schulen und Kinderschutzzentren zu errichten und die medizinische Hilfe für Kinder zu sichern.

Online spenden über die Website: www.unicef.de/spenden/jetzt-spenden?purpose=54678&amount=12500

Bankverbindung: Bank für Sozialwirtschaft Köln, IBAN: DE57 3702 0500 0000 3000 00, BIC: BFSWDE33XXX

Mehr Informationen: www.unicef.de/informieren/projekte/asien-4300/palaestina-19566

Die Bundesregierung in Deutschland hat die Entwicklungshilfen für den Gaza ausgesetzt. Derzeit wird überprüft, wo die Gelder ankommen. Die Hilfszahlungen in die palästinensischen Gebiete sind derzeit in Frage gestellt. Es besteht EU-weit der Verdacht, dass Teile des Gelds auch in die Hände der Hamas oder andere Terrororganisationen geraten sein könnten. Für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen heißt das, dass wichtige finanzielle Mittel etwa im Gesundheitswesen oder bei der Trinkwasserversorgung fehlen.

Spenden aus NRW: Nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien gab es viel Hilfe

Nach den schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien im Februar 2023 war die Hilfsbereitschaft aus NRW groß. Es kamen viele Geldspenden und auch Sachspenden zusammen.