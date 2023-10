Hamas-Kämpfer posten tote Großmutter auf Facebook-Seite des Opfers – Enkelin ist am Boden zerstört

Von: Felina Wellner

Schlimmer als jeder Horrorfilm: Unter Tränen berichtet eine Frau aus Israel, auf welche grausame Weise sie über den Tod ihrer geliebten Großmutter informiert wurde.

Nir Oz – Israelische Orte an der Gaza-Grenze werden seit Beginn der terroristischen Angriffe am 07. Oktober von Hamas-Kämpfern belagert. Sie entführen und töten unschuldige Zivilisten mit brutalen Methoden – zu ihren Opfern zählt auch eine Großmutter aus Nir Oz, ein Kriegsschauplatz unmittelbar vom Gaza-Streifen entfernt. Auch wenn das Erlebte der Enkelin den Boden unter den Füßen weggezogen hat, spricht sie im israelischen Fernsehen und teilt ihre verstörende Familiengeschichte.

Israelin trauert um Großmutter: Traumatisches Video setzt sie über qualvollen Mord der Hamas in Kenntnis

Das Geschehene „wird uns ein Leben lang begleiten“, sagt Mor Bayder. Sie sei mit ihrer Mutter unterwegs gewesen, als sie die Schreckensnachricht erhielt. Während sie erzählte, brauch sie in Tränen aus. Aufgebracht schildert sie weiter: Per Anruf wurden sie von ihrer Tante aufgefordert, das Facebook-Profil ihrer Oma zu öffnen. Weil ihre Mutter zu sehr zitterte, habe sie zu ihrem eigenen Handy gegriffen und wurde mit „dem grausamsten, was man sich vorstellen kann“ konfrontiert.

Gemeinsam mit ihrer Mutter sah sie die Leiche auf dem kleinen Handy-Bildschirm –„der komplette Boden war von Blut bedeckt“, beschreibt sie. Sie beide hätten zu schreien begonnen, als sie realisierten, was passiert war. Die Terroristen sind in das Haus der Großmutter eingedrungen, um sie zu töten und haben ihr private Handy genutzt, um die Gräueltat zu filmen. Bayder wirkt traumatisiert von dem brutalen Mord. Doch für die Terrormiliz Hamas ist es routinierte Praxis geworden: In einem anderen Fall mussten Eltern und Geschwister den Tod ihres Familienmitglieds hautnah miterleben.

„Wer bin ich ohne dich?“: Enkelin schreibt herzzerreißenden Abschiedstext

Die junge Israelin macht der Trauer um ihre Großmutter Luft – im Fernsehen und auf ihren privaten Facebook-Kanal. Sie sei ein ganz besonderer Mensch gewesen: „Jeden Morgen radelte sie in die Kommune, um alle Kleider der Kibbuz-Mitglieder zu waschen und zu falten, am Nachmittag kehrte sie zurück, um sich um den Garten zu kümmern, den sie mehr als alles andere liebte“, erinnert sich Bayder. Ihre Oma habe das Leben geliebt. „Sie ist meine ganze Welt, das Licht meines Lebens“, beschreibt sie die ganz besondere Beziehung zu ihr. „Wer bin ich ohne dich?“, fügt sie verzweifelt an. Sie hat einen wichtigen Lebensmittelpunkt verloren und das auf unerträgliche Weise.

Enkelin bricht im Fernseh-Interview in Tränen aus: Hamas tötete ihre Oma und postete Leiche auf Facebook. © Screenshot: Channel 13

Immer mehr erschreckende Hamas-Taten gelangen ans Licht der Öffentlichkeit, darunter eine Drohnen-Aufnahme, die das Resultat eines Massakers während eines Festivals zeigt. Zivilisten leben in ständiger Angst.