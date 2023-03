Nach Amoklauf in Hamburg: Oliver Pocher teilt Gedanken – er war selbst Mitglied der Zeugen Jehovas

Von: Karolin Schäfer

Bei einem Amoklauf in Hamburg sterben acht Menschen. Oliver Pocher war früher selbst Mitglied der Zeugen Jehovas und äußerte sich nun zu der Bluttat.

Hamburg – Die Amoktat am Donnerstagabend (9. März) während eines Gottesdienstes der Zeugen Jehovas in Hamburg sorgte für Entsetzen. Ein 35-jähriger Mann erschoss dabei sieben Menschen und im Anschluss sich selbst. Vier Menschen schwebten nach Polizeiangaben in Lebensgefahr.

Demzufolge handelte es sich bei dem mutmaßlichen Schützen um ein ehemaliges Mitglied der Glaubensgemeinschaft. Die Waffe besaß er legal als Sportschütze. Das Tatmotiv lässt sich noch nicht eindeutig feststellen.

Nach Amoklauf in Hamburg: „Herzliches Beileid“ – Oliver Pocher spricht Mitgefühl aus

Auch Comedian Oliver Pocher, der selbst früher Mitglied der Zeugen Jehovas war, äußerte sich zu dem Amoklauf in Hamburg. „Herzliches Beileid an alle, die da betroffen sind“, drückte Pocher sein Mitgefühl mit den Opfern in seiner Instagram-Story am Freitag (10. März) aus. „Das ist natürlich Wahnsinn, was da passiert ist.“

Oliver Pocher hat sich nach dem Amoklauf in Hamburg geäußert. Er war einst selbst Mitglied der Zeugen Jehovas. © Montage: tz.de/Screenshot/Instagram.com/Steven Hutchings/dpa

Gleichzeitig lobte er das schnelle Eingreifen der Polizei. „Das war ja wirklich ein Zufall, dass dieses Terrorkommando innerhalb von 4 Minuten da sein konnte“, so der Comedian weiter. „Sonst wäre das glaube ich noch viel, viel schlimmer ausgegangen und es hätte wesentlich mehr Tote gegeben.“ Nach Einschätzung des Hamburger Innensenators Andy Grote (SPD) retteten die Einsatzkräfte sehr wahrscheinlich etliche Menschenleben. „Wir haben es mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit dem sehr, sehr schnellen und entschlossenen Eingreifen der Einsatzkräfte der Polizei zu verdanken, dass hier nicht noch mehr Opfer zu beklagen sind“, so Grote.

Die tödlichen Schüsse fielen gegen 21 Uhr während der Veranstaltung im Stadtteil Alsterdorf. Innerhalb weniger Minuten war die Polizei vor Ort. Ihr gelang es, den mutmaßlichen Täter abzulenken und zu isolieren.

Nach Amoklauf in Hamburg: Oliver Pocher über Ausstieg bei Zeugen Jehovas

Pocher war bis zu seinem 18. Lebensjahr selbst Mitglied bei den Zeugen Jehovas. „Da gab es wohl eine Menge Frustration“, mutmaßte er bei Instagram. Das könne der Comedian in „gewisser Weise nachvollziehen“, sagte er. Er wies jedoch ausdrücklich darauf hin: „Natürlich ist das gar kein Grund für so eine Tat.“ Pocher ergänzte: „Der Umgang mit Ausgeschlossenen ist bei den Zeugen Jehovas auch sehr rigoros.“ Er sprach dabei offenbar auch aus eigener Erfahrung. Ehemalige Mitglieder würden vom Rest der Glaubensgemeinschaft „isoliert“, schilderte er.

Es handele sich dabei „um ein geschlossenes Glaubenssystem mit hierarchischem Druck und sozialer Kontrolle“, erklärte Matthias Pöhlmann, Beauftragter für Sekten- und Weltanschauungsfragen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Enge Kontakte zu Menschen außerhalb ihrer Religion seien unwichtig.

Die Zeugen Jehovas grenzen sich nicht nur von christlichen Kirchen ab, sondern auch von Bräuchen wie Geburtstagen oder Weihnachten. Sie lehnen übermäßigen Alkohol- und Tabakkonsum sowie Bluttransfusionen ab. An Wahlen nehmen sie nicht teil. Wer gegen die Glaubensvorsätze verstößt, muss mit Konsequenzen rechnen, sagte Pöhlmann. „Uneinsichtige Mitglieder, bei denen keine Reue zu erkennen ist, werden aus der Gemeinschaft ausgeschlossen.“ Der mutmaßliche Täter der Amoktat in Hamburg habe nach Behördenangaben seine Gemeinde vor eineinhalb Jahren freiwillig verlassen, aber offenbar nicht im Guten. (kas/dpa)