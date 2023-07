Miosga liest „Klima-Kleberin“ in Tagesthemen die Leviten und haut ihr neue Umfrage um die Ohren

Wurde gegenüber Lina Johnsen, der Sprecherin der „Letzten Generation“, in den Tagesthemen vom 13. Juli 2023 sehr deutlich: ARD-Moderatorin Caren Miosga. © Screenshot ARD

Ein Großteil der Deutschen verurteilt die Methoden der „Letzten Generation“. Damit konfrontiert Caren Miosga eine Sprecherin der Organisation im Tagesthemen-Interview.

München – Am 13. Juli blockierte die „Letzte Generation“ die Flughäfen Hamburg und Düsseldorf. Viele Flüge konnten deshalb nur mit starker Verspätung oder gar nicht starten. Die Aktion brachte der Organisation erneut viel Aufmerksamkeit ein – und vor allem viel Kritik. Tagesthemen-Moderatorin Caren Miosga sprach im Nachgang mit Lina Johnsen, Sprecherin der „Letzten Generation“, und ging hart mit den gewählten Methoden der Organisation ins Gericht.

Miosga stellt Sprecherin der „Letzten Generation“ zur Rede: „Ist das noch friedlicher Protest?“

Um auf die Rollbahnen zu gelangen, verschafften die Aktivisten sich unbefugt Zutritt zu den Flughäfen. Eine Aktion, die eine Millionenstrafe sowie weitere schwere Konsequenzen nach sich ziehen könnte.

Miosga weist im Tagesthemen-Interview darauf hin, dass das Eindringen als Hausfriedensbruch gewertet werden kann und somit eine kriminelle Tat sei. Von Johnsen will sie wissen, ob solche Aktionen ihrem Verständnis nach noch als friedlicher Protest zu werten sind.

Zahlreiche Reisende warten während einer Blockade eines Rollfeldes durch Klimaaktivisten im Terminal des Hamburger Flughafens. © Bodo Marks/dpa

Johnsen erwidert darauf, es sei Sache der Gerichte zu entscheiden, ob der Protest auf den Flughäfen eine Straftat darstelle. Ihnen gehe es darum, auf die Versäumnisse der Politik hinzuweisen. „Wo wir einen Gerichtsbeschluss vorliegen haben, das ist vom Bundesverfassungsgericht, und zwar, dass die Bundesregierung gerade die Klimaschutzgesetze bricht“, so Johnsen weiter. Ziel der sogenannten Klima-Kleber am 13. Juli sei es gewesen, darauf aufmerksam zu machen.

Klima-Aktivistin Johnsen entschuldigt sich bei Urlaubern – Proteste sollen aber weitergehen

Lina Johnsen entschuldigte sich im weiteren Verlauf des Interviews bei den zahlreichen Reisenden, die durch die Aktion der „Letzten Generation“ auf den Flughäfen festsaßen. „Es tut mir unglaublich, doll leid. Ich gönne allen Leuten, allen Menschen, allen Familien einen wohlverdienten Urlaub“, sagte die Klima-Aktivistin.

Dennoch soll es weitere Aktionen geben, denn „ich finde den Protest auch doof, aber es betrifft uns am Ende alle“. Man müsse sich „angucken, auf was für eine Katastrophe wir da zusteuern“, so Johnson. Gesagt, getan, bereits am Morgen des 14. Juli klebten Aktivisten auf den Straßen in mehr als 20 deutschen Städten – etwa in München.

Sicherheitspersonal und Polizisten stehen auf dem Flugfeld und versuchen Aktivisten der Gruppe Letzte Generation vom Asphalt zu lösen, nachdem sie sich festgeklebt haben. © David Young/dpa

Dass mehr für den Klimaschutz getan werden muss, dem können wahrscheinlich viele zustimmen. Die Methoden der „Letzten Generation“ stoßen allerdings auch bei vielen Klimaschutz-Befürwortern auf Ablehnung. „Erst Ende Juni zeigte eine repräsentative Umfrage von Infratest dimap für den SWR, dass ein Großteil der Deutschen den Protest ablehnt. Demnach halten 85 Prozent das Blockieren von Straßen und Verkehr für „nicht gerechtfertigt““, heißt es in einem Bericht der Tagesschau.

Mit dieser Zahl konfrontierte Miosga die Sprecherin der „Letzten Generation“. „Wenn das Ziel unstrittig ist, bleibt die Methode doch fragwürdig. Die Leute lehnen Ihre Protestform ab. Die Deutschen fliegen dazu wieder so viel wie vor der Pandemie. Also da haben sie gar nichts erreicht“, so Miosga. Johnsen sieht darin jedoch kein Problem. „Unsere Rolle als Protestierende ist es nicht, Mehrheiten für den Klimaschutz zu schaffen“, so Johnsen. Es ginge darum, die Politik dazu zu bringen, den richtigen politischen Rahmen zu schaffen. „Es ist die Verantwortung der Politik, unsere Lebensgrundlage zu schützen und das tut sie gerade wissentlich nicht“, fasst es die Sprecherin zusammen.

„Wo ist Ihre Logik? Klimaschutz geht doch nur, wenn möglichst viele das Klima schützen wollen. Inzwischen haben Sie aber schon so viele vergrätzt, dass diejenigen, die eigentlich auf Ihrer Seite wären, sich distanzieren“, wunder sich Tagesthemen-Moderatorin Miosga. Auch hier äußerte Johnsen zwar Verständnis, verteidigte aber nochmals ihre Rolle. Auf einen Konsens kamen die beiden Frauen in der Sendung nicht mehr. (sp)