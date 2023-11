„Die wussten das ganz genau zu dem Zeitpunkt“: Reisender macht Flughafenpolizei in Hamburg schwere Vorwürfe

Von: Jennifer Lanzinger

Die Geiselnahme auf dem Hamburger Flughafen hält die Polizei auch am Sonntag in Atem. Zahlreiche Passagiere wurden vom Rollfeld evakuiert - sie berichten unter anderem von offenem Feuer.

Update vom 5. November, 11.45 Uhr: Die Geiselnahme am Hamburger Flughafen dauert bereits seit Samstagabend an. Während der Flugbetrieb bis auf weiteres ausgesetzt wurde, haben zahlreiche Passagiere am Samstagabend den Beginn der Geiselnahme vor Ort live miterlebt.

So berichtet die dpa unter anderem von einer Passagierin namens Jennifer, die die Nacht in einem Hotel verbracht habe, weil ihr Flug nach München nicht abheben konnte. Das Flugzeug sei zurück in die Parkposition geschoben worden, sagte die 33-Jährige. „Dann haben wir halt gewartet, gewartet, gewartet.“ Schließlich hätten Passagiere im Internet von dem Vorfall am Flughafen erfahren, kurz darauf habe der Pilot sich gemeldet. „Irgendwann hieß es dann auch Geiselnahme.“ Dann seien im Flieger die Lichter gelöscht worden. Schließlich hätten sie das Flugzeug verlassen. Es sei ein komisches Gefühl gewesen, weil die Passagiere nicht viel wussten. Das Gepäck sei im Flieger geblieben.

Flughafen Hamburg: Passagier berichtet von unübersichtlicher Situation vor Ort

Ein anderer Passagier, der im Hotel gestrandet ist, berichtete, dass zum Zeitpunkt seines Eincheckens gegen 20.25 Uhr bereits die Bundespolizei am Schalter gestanden habe. „Die wussten ganz genau, dass zu dem Zeitpunkt der Typ da draußen immer noch ist und haben uns trotzdem mit allen Leuten rausgesetzt, ohne uns irgendwie eine Info zu geben“, sagte Johannes Cruse. Im Flieger sei zunächst von einer Verspätung die Rede gewesen, durch Recherche im Netz habe man aber mitbekommen, was los sei. Im Hotel hätten Passagiere zunächst stundenlang auf dem kalten Boden gelegen, nach drei Stunden dann Decken erhalten, sagte der Passagier.

Ursprungsmeldung vom 5. November 2023: Hamburg - Die Geiselnahme auf dem Hamburger Flughafen ist auch am Sonntagmorgen noch nicht beendet, die Polizei verhandelt nach eigenen Angaben aktuell weiter mit dem Mann. Am Samstagabend ist der Mann mit seinem Fahrzeug bis zum Hamburger Flughafen vorgedrungen. In seinem Wagen hält der 37-Jährige seine vierjährige Tochter als Geisel. Hintergrund könnte nach Angaben der Polizei ein Sorgerechtsstreit sein (Was wir aktuell über den Täter wissen). Zahlreiche Passagiere wurden umgehend evakuiert, sie berichten von beklemmenden Momenten.

Geiselnahme auf Hamburger Flughafen: Neue Details - Polizei verhandelt weiter

Aufgrund der Geiselnahme auf dem Vorfeld bleibt der Flugbetrieb bis auf Weiteres ausgesetzt, wie der Flughafen am frühen Sonntagmorgen mitteilte. Der Geiselnehmer feuerte während seiner Fahrt zunächst auf das Vorfeld Schüsse ab und warf dann Brandflaschen aus dem Auto. Laut Polizei befand sich die vierjährige Tochter des Mannes im Auto. Der Mann hielt unter einer Maschine von Turkish Airlines an, die sofort geräumt wurde. Auch alle anderen Flugzeuge wurden nach und nach evakuiert und das Terminal abgeriegelt. Tausende Menschen waren betroffen.

Zahlreiche Menschen wurden umgehend evakuiert. So schilderte eine Passagierin, dass sie beim Einsteigen gesehen habe, dass es auf dem Vorfeld brannte. Zwei Minuten vor dem geplanten Start sei dann die Durchsage gekommen: „Verlassen Sie bitte ruhig das Flugzeug“. Dann hieß es plötzlich, alle sollten sich jetzt beeilen.

Hamburg: Passagiere schildern beklemmende Momente - Flughafen weiter im Ausnahmezustand

Eine junge Frau, die am Samstagabend nach Mallorca fliegen wollte, sagte der Deutschen Presse-Agentur: Sie habe ein Feuer gesehen und erst gedacht, das werde schnell wieder gelöscht. Dann habe sie gehört, es gebe einen Amoklauf, das sei schon gruselig gewesen. Eine andere Frau, die ebenfalls nach Mallorca fliegen wollte, sagte, sie habe nur ihre Handtasche mitnehmen dürfen, als das Flugzeug geräumt wurde. Alle hätten sich dabei ruhig verhalten. Wie die Passagierin weiter berichtet, sei es zugleich beängstigend gewesen, weil niemand gewusst habe, was los war.

Auch Stunden nach Beginn des Einsatzes bleibt der Hamburger Flughafen bis auf Weiteres im Ausnahmezustand, der Flugbetrieb ist bis auf weiteres ausgesetzt. Wie der Flughafen am frühen Sonntagmorgen mitteilte, kommt es zu Flugausfällen und Verzögerungen über den gesamten Tag. Die Polizei bittet Fluggäste, vorerst nicht zum Flughafen zu kommen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von Redakteurin Jennifer Lanzinger sorgfältig überprüft.