Braut gesteht bei Hochzeit: Für einen Millionär würde sie ihren Mann verlassen

Von: Stella Henrich

Auf ihrer eigenen Hochzeit überrascht eine Braut mit einem unerwarteten Geständnis. Sie verrät das Szenario, in dem sie ihren neuen Ehemann verlassen würde.

Hamburg ‒ Das Foto-Model und bekannte Playmade Thanh Nhan Hoang schaffte es 2018 in das Männermagazin Playboy, das natürlich auch von Frauen gelesen wird. Die 30-Jährige mit vietnamesischen Wurzeln begeistert seitdem ihre Fans mit sinnlich schönen Fotos - natürlich von sich. Nun aber überrascht sie ihre Fans mit einem Satz, den sie während ihrer eigenen Hochzeitfeier geäußert hat.

Playmade und Foto-Modell Thanh Nhan Hoang: Sie hat erst kürzlich geheiratet. Aber für einen Millionär würde sie ihren Gatten wieder verlassen. © imago

Gatte, Unternehmer Aaron Ebermann, und sie haben sich bereits 2021 ‒ also noch während der Corona-Zeit ‒ das „Ja“-Wort gegeben. Ausgiebig gefeiert wurde die Vermählung bis jetzt allerdings noch nicht. Nun haben die beiden eine große Hochzeitsfeier mit etlichen Gästen nachgeholt. Während der Feier kam es zu einer spektakulären Aussage. Gefragt, ob für Thanh Nhan Hoang ein Seitensprung infrage käme, antwortet die jetzige Frau Ebermann „Nein, da bin ich treu“. Das berichtet die Bild. Allerdings gibt es eine Sache, wo sie schwach würde.

Playmade Thanh Nhan Hoang: Eiskalte Aussage bei eigener Hochzeitfeier

„Wenn ein Multi-Millionär mich auf seine Yacht einladen würde und ich nie wieder arbeiten müsste. Dafür würde ich sogar meinen Mann wieder verlassen.“ Eiskalt. Und sie schiebt noch einen weiteren Satz hinterher. „Er würde mir nicht im Wege stehen.“ Noch sind die beiden verheiratet. Ein Millionen schwerer Reeder hat die 30 Jahre alte Hamburgerin offenbar noch nicht im Blick.

Nein, da bin ich treu.

Einen ganz anderen Grund für eine Trennung hatte die folgende Braut, die sich nach nur einem Tag Ehe wieder von ihrem Gatten verabschiedete. Ihr Bräutigam hatte sie während der Feier mit dem Kopf in die Hochzeitstorte gedrückt. Und die kürzeste Ehe mit einer Dauer von gerade einmal neun Stunden gab es in München. Dem Bruch ging ein Streit auf der Hochzeitfeier vor 150 Festgästen voraus. Das Paar hat sich sogar noch auf der Feier getrennt.

Braut ist treu: In Italien stellte ein Bräutigam seine Braut bloß

Jüngst erst kam es während einer Trauung in Italien zum Eklat. Der Bräutigam machte während seiner Hochzeitsrede den Seitensprung seiner Künftigen zum Thema und stellte die Braut damit vor versammelter Mannschaft bloß, berichtet die Bunte. Es folgte das sofortige Beziehungs-Aus. Die geplante Reise nach Griechenland darf sie nun wohl mit dem anderen Mann machen.

Sieben Anzeichen für einen Seitensprung - oder : So fängt eine Affäre an:

Ungewohnte Großzügigkeit : Da eine Affäre meist Schuldgefühle hervorruft, überschüttet der Untreue seinen Partner bzw. seine Partnerin plötzlich mit Blumen, kleinen Geschenken und süßen Aufmerksamkeiten.

: Da eine Affäre meist Schuldgefühle hervorruft, überschüttet der Untreue seinen Partner bzw. seine Partnerin plötzlich mit Blumen, kleinen Geschenken und süßen Aufmerksamkeiten. Aggressives Verhalten auf Fragen nach Terminen, auf Anschuldigungen und Unterstellungen.

auf Fragen nach Terminen, auf Anschuldigungen und Unterstellungen. Überstunden : Aber meist nicht im Büro, sondern für eine spannendes Abenteuer.

: Aber meist nicht im Büro, sondern für eine spannendes Abenteuer. Äußerliche Veränderungen beim untreuen Partner.

beim untreuen Partner. Plötzlich wird es oder sie zum Fitness-Freak und trainiert ständig im Studio.

und trainiert ständig im Studio. Hohe Barabhebungen vom Konto: Um die Affäre nicht auffliegen zu lassen, werden beispielsweise Hotelrechnungen bar beglichen.

Um die Affäre nicht auffliegen zu lassen, werden beispielsweise Hotelrechnungen bar beglichen. Digitale Spuren im Handy oder auf dem Computer - von möglichen Partnerbörsen oder heimlichen Telefonaten - werden gelöscht. Fremdgeher lassen ihr Handy meist noch nicht einmal auf der Toilette aus den Augen.

im Handy oder auf dem Computer - von möglichen Partnerbörsen oder heimlichen Telefonaten - werden gelöscht. Fremdgeher lassen ihr Handy meist noch nicht einmal auf der Toilette aus den Augen. Quelle: Focus.de

Dabei ist Fremdgehen während einer Partnerschaft überhaupt keine Seltenheit mehr. Frauen haben die Männer sogar dabei überholt. Das ergab eine Studie aus dem Jahr 2020, bei der insgesamt rund 5.600 Personen nach ihrem Verhalten zum Thema „Treue“ befragt wurden. Fast jede dritte Frau (31 Prozent) hat angegeben, bereits untreu in einer festen Beziehung gewesen zu sein. Ds berichtete businessinsider.de. Acht Jahre zuvor war es nur etwa jede fünfte Frau. Dabei zeigte sich, dass Frauen in den Dreißigern am häufigsten fremdgingen (39 Prozent).

In vielen Fällen ist eine Partnerschaft bzw. Ehe nach einem Seitensprung nicht mehr zu retten. Wer dennoch weiter kämpfen will, sollte eine Eheberatung machen. Gespräche und gut gemeinte Ratschläge von Psychologen können Partnern wieder auf die Sprünge helfen, sofern sie sich darauf einlassen.

