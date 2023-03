Unfall mit DHL-Lieferwagen: Fahrer verliert Kontrolle und rast auf Gehweg – vier Schwerverletzte

Von: Marcus Giebel

Vier Schwerverletzte und Blechschaden in Hamburg: Mehrere Autos wurden bei dem Unfall stark beschädigt. © Elias Bartl

Der Fahrer eines DHL-Lieferwagens hat in Hamburg einen Unfall mit mehreren Schwerverletzten verursacht. Das Fahrzeug krachte auf dem Gehweg in mehrere Autos.

Hamburg – Mehrere Verletzte forderte ein Unfall am Mittwochabend in Hamburg. Der Fahrer eines DHL-Lieferwagens hatte wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und raste in der Folge an einer Ampel über den Gehweg, wie unter anderem 24hamburg und die MOPO berichten. Dort rammte er mit voller Wucht zwei Autos, dabei hob der Lieferwagen sogar kurzzeitig selbst vom Boden ab, heißt es weiter.

Insgesamt waren vier Fahrzeuge an dem Zwischenfall beteiligt, der sich im Stadtteil Bahrenfeld an der Ecke Bahrenfelder Chaussee und Bornkampsweg ereignete. Um 18.36 Uhr ging demnach der Notruf bei der Polizei ein. Vier Personen wurden dabei schwerverletzt.

Unfall mit DHL-Lieferwagen in Hamburg: Vier Schwerverletzte im Krankenhaus behandelt

Zwei von ihnen waren in einem Auto eingeklemmt, sodass sie von Rettungskräften befreit werden mussten. Hierbei handelt es sich um einen 68-jährigen Mann und seinen 14-jährigen Enkel. Diese waren beim Eintreffen der Helfer nicht ansprechbar, wie der Feuerwehrlagedienst berichtet.

Sie wurden ebenso wie der 58-jährige DHL-Bote und ein weiterer Fahrer im Alter von 71 Jahren in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nach Polizeiangaben jedoch nicht. Einzig der 38-jährige Fahrer des vierten Autos überstand den Unfall ohne Verletzungen. Angaben zur Höhe des Sachschadens gibt es bislang nicht.

Wie 24hamburg berichtet, soll der DHL-Transporter laut Augenzeugenberichten deutlich zu schnell unterwegs gewesen sein. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen. Die Unfallstelle und auch umliegende Straßen wie die Stresemannstraße und die Daimlerstraße mussten für die Aufräumarbeiten voll gesperrt werden.