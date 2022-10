Mann in geklautem Porsche geblitzt - Ist es der gesuchte Dieb?!

Von: Markus Hanneken

Das Blitzer-Foto des mutmaßlichen Porsche-Diebs (bestmögliche Qualität). Wer kennt den Mann? © Polizei Hamm

Der Diebstahl zweier Porsche sorgte in Hamm im Sommer 2022 für große Aufmerksamkeit - nur wurde einer der Edel-Oldtimer in der Stadt geblitzt! Der Fahrer ist gut zu sehen: Wer erkennt ihn?

Hamm - Die Polizei in Hamm hat eine unverhoffte Spur zum möglichen Dieb des Porsche 911, der Mitte Juli 2022 aus einer Tiefgarage in der Stadtmitte verschwand, berichtet wa.de. Das Auto - Baujahr 1978, Verkaufswert rund 70.000 Wert - wurde wenig später mit leicht überhöhter Geschwindigkeit im Hammer Süden geblitzt und fotografiert.

Das für den Dieb womöglich verhängnisvolle Foto entstand nach Angaben eines Polizeisprechers am 19. Juli um 4.53 Uhr. Der Porsche war damals auf der Richard-Wagner-Straße stadtauswärts unterwegs. Weil er 7 km/h (vorwerfbare Geschwindigkeit, also nach Abzug des Toleranzwerts) zuviel auf dem Tacho hatte, löste eine stationäre Säule der Stadt aus. Erlaubt sind dort regulär 50 km/h.

Porsche geklaut: Öffentlichkeitsfahndung angeordnet

Der Polizei wurden die Info und das Foto zugänglich gemacht. Weil der Fahrer natürlich nicht zu ermitteln war, das Fahrzeug aus dem genannten Grund aber bestens bekannt ist, wurde vom Amtsgericht am 13. Oktober schließlich eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Polizei fragt somit: Wer kennt den Fahrer - damals mit Vollbart und stoppelkurzen Haaren - und kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 02381/916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Dieser Porsche 911 wurde erst gestohlen und dann geblitzt. © Polizei Hamm

Porsche im Juli 2022 am Südenwall verschwunden

Zur Erinnerung: Der kupfer-braun-metallic lackierte Porsche 911 war im Zeitraum 18. Juli (8.30) bis 19. Juli (früh morgens) aus einer Tiefgarage am Südenwall verschwunden. Nach Polizei-Recherchen montierte der unbekannte Dieb damals die Kennzeichen von einem nebenan abgestellten Fahrzeug ab und brachte sie am Oldtimer an.

Erst wenige Tage zuvor hatte der Diebstahl eines roten Porsche 911 Targa - ebenfalls ein Liebhabermodell - aus einer Tiefgarage am Nordring Schlagzeilen gemacht. Aufgrund der verdächtigen Doppelung der Ereignisse deutete aus Polizeisicht schnell vieles auf einen Zusammenhang hin. Nach wie vor ziehen die Ermittler diese Möglichkeit in Betracht, so ein Polizeisprecher auf am Donnerstag Nachfrage.