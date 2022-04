Kunde fassungslos: „Sagt mal Kaufland, was stimmt mit euch nicht?“ - Kette gibt Rabatt auf heißbegehrtes Produkt

Von: Anna Lorenz

Mehl ist momentan gefühlt das neue Gold - bei Aldi, Lidl, Rewe und Co. wird das Produkt gehamstert, was das Zeug hält. Kaufland setzt noch einen drauf und rabattiert Mehl - Kunden sind sprachlos.

München - Im Rahmen des Ukraine-Kriegs sieht es düster aus für so manches Lebensmittel. Lieferschwierigkeiten und Co. führen zu Produktausfällen und die Marotte der Hamsterkäufe ist zurück. Wandert man durch die Gänge von Kaufland, Rewe, Penny und Konsorten, wird schnell klar: Sonnenblumenöl, Nudeln und vor allem Mehl sind heiß begehrt. Man würde meinen, selbst bei horrenden Preisen gingen diese Lebensmittel weg wie warme Semmeln. Doch Kaufland verbilligt das letztgenannte Hamster-Produkt.

Kaufland: Rabatt auf Mehl - „Sagt mal, was stimmt mit euch nicht?“

Wofür die Deutschen tonnenweise Mehl horten, ist fraglich. Im Zuge der Corona-Pandemie wurde offenbar, „dass die Kochkompetenz der Deutschen drastisch sinkt“, so damals der BVE-Hauptgeschäftsführer Christoph Minhoff der Deutschen Presse-Agentur gegenüber. Die Bundesbürger sind also nicht unbedingt große Fans davon, den Kochlöffel zu schwingen. Doch vielleicht hat der Lockdown, während dem das ein oder andere Rezept ausprobiert wurde, einen Wandel bewirkt. Fakt ist: Mehl wird gekauft wie verrückt. Fast drei Dutzend Kilo legte der ein oder andere im Rahmen der momentanen Hamsterkäufe schon auf das Kassenband.

Erstaunlich, dass das Getreideerzeugnis hierzulande überhaupt noch bei Discounter oder Supermarkt zu haben ist. Und nun das: Kaufland reduziert die Ware noch! Ein Twitter-User teilte diese Entdeckung kürzlich auf der Socail-Media-Plattform und fragt, angesichts des Kriegs in der Ukraine, Kaufland direkt: „Sagt mal, @kaufland was stimmt mit euch nicht?“

Kaufland: Supermarkt gibt Prozente auf Mehl - „Tatsächlich doch ein Schnäpper“?

Wie Post des Nutzers zeigt, gibt es bei Kaufland auf Mehl von Demeter nämlich Prozente. Und die machen, egal aus welcher Perspektive man die Aktion des Supermarkts betrachtet, einfach sprachlos.

Ganze acht Prozent, sogar etwas mehr, gibt Kaufland auf das heiß begehrte Produkt - in diesem Fall sind das stolze zwanzig Cent pro Kilo. Darauf wird der User, der das Angebot auf Twitter postete, auch in den Kommentaren hingewiesen. „Du meinst, es ist tatsächlich doch ein Schnäpper, und ich soll mich nicht so haben?“, amüsiert sich daraufhin der Nutzer. Tatsächlich sind 20 Cent bei einem Einkauf von 20 Kilogramm oder mehr schon vier Euro - wer kann da schon widerstehen? Was ein Preissturz dieses Ausmaßes an den Zapfsäulen der Nation bewirken würde, mag man sich gar nicht vorstellen. Während weiterhin fraglich bleibt, wie und warum Kaufland den schon fast tollkühnen Rabatt gewähren kann, bleibt nur zu hoffen, dass es im Kampf um das neue Gold keine Verletzten gibt. (askl)