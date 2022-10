DHL-Bote wirft teures Paket einfach in den Garten und wird dabei gefilmt: „Drecksladen“

Teilen

Erwischt: Der DHL-Bote hatte es offenbar eilig und warf das Paket kurzerhand in den Garten. © Screenshot Facebook

Ein DHL-Bote wird dabei gefilmt, wie er ein Paket wenige Sekunden nach dem Klingeln einfach in den Garten wirft. Darin enthalten war ein neues Handy.

Nürtingen – Erst jüngst sah ein bei der Auslieferung zerstörtes DHL-Paket aus wie nach einem Massaker. Darüber hinaus hinterließ ein Paketbote auch schonmal eine rotzfreche Nachricht, als die Empfängerin bei der Zustellung nicht zu Hause war. Immer wieder gingen DHL-Mitarbeiter regelrecht dreist beim Überbringen der Pakete damit um. Diesmal wurde ein Bote allerdings durch ein Video auf frischer Tat ertappt.

DHL-Bote wirft Paket sofort nach dem Klingeln einfach in den Garten

Auf der Aufzeichnung der Videotürklingel war zu sehen, wie der Paketbote beim Empfänger klingelte, aber nur wenige Sekunden abwartete, ob jemand die Tür öffnete. Dabei sei die Frau des Geschädigten sogar zu Hause gewesen, sie hätte allerdings zu wenig Zeit gehabt, um zur Tür zu gehen, wie ihr Mann in den Kommentaren seines Facebook-Beitrags schrieb. Dann wäre die teure Ware vermutlich ohne Umwege beim Besteller angekommen.

Denn schon kurz nachdem der Paketbote geklingelt hatte, zückte er sein Gerät und markierte die Ware wohl als zugestellt, wie dem Piepsen in dem Video zu entnehmen ist. Anschließend trat er nah an das Gartentürchen heran und warf das Paket in hohem Bogen zwischen den Gitterstäben hindurch. Der unsanfte Aufprall des Kartons ist ebenfalls deutlich zu hören.

In diesem Sommer ging ein Paketbote ähnlich vor, als er ein mehrere Hundert Euro teures Paket über einen Zaun warf.

DHL-Kunde ruft Facebook-Community zum Teilen des Beitrags auf

Doch was war in dem Paket enthalten? „War nur ein Handy …“, teilte der Geschädigte wütend auf Facebook mit. „Das Video hast Du hoffentlich gleich zu DHL geschickt?“, fragte ein weiterer Facebook-Nutzer. Der Geschädigte antwortete daraufhin, dass er dies noch tun werde und wendete sich zugleich an die Community: „Teilt das mal schön, damit jeder sieht, was DHL für ein Drecksladen ist.“ In welchem Zustand das Handy nach dem Aufprall war, teilte der Mann nicht mit.

Ein weiterer User kommentierte, dass er ein Video gesehen hätte, in dem ein Hermes-Paketbote ein Paket mit Parfüm über eine Mauer geworfen hätte. Das ist, anders als der Wurf des Handys, jedoch nicht belegt. (jg)