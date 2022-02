Handy-Knall: Hersteller muss Smartphones aus Online-Shop nehmen - Kaum mehr Absatz in Deutschland

Von: Patrick Huljina

Nokia hat viele ältere Smartphone-Modelle aus seinem deutschen Online-Shop entfernt. (Symbolbild) © STPP/IMAGO

Der Handy-Hersteller Nokia muss einen großen Rückschlag hinnehmen. Aufgrund eines Patentstreits musste das Unternehmen viele Modelle vom deutschen Markt nehmen.

München - Es gab Zeiten, da gehörte Nokia zu den beliebtesten Handy-Herstellern in Deutschland. Seit der Einführung der Smartphones rückte das finnische Unternehmen allerdings immer weiter in den Hintergrund. Apple, Samsung und Co. haben das Feld längst übernommen. Nun folgte der nächste Rückschlag: Nokia hat fast alle Smartphones aus seinem deutschen Online-Shop genommen.

Handy-Knall: Nokia verkauft fast keine Smartphones mehr in Deutschland

Der Grund: Patentstreitigkeiten. Das berichtet heise online. Der finnische Hersteller HMD Global musste deswegen die meisten seiner Nokia-Smartphones aus dem Sortiment nehmen. Im deutschen Nokia-Online-Shop ist derzeit nur noch das Smartphone Nokia G21 verfügbar. Das neueste Modell ist erst Mitte Februar auf den Markt genommen. Das gleichzeitig veröffentlichte Modell Nokia G11 wird im Online-Shop auch noch aufgeführt – ist allerdings derzeit „nicht vorrätig“.

Wie HMD Global heise online mitteilte, kann der Smartphone-Hersteller seine älteren Nokia-Modelle aufgrund eines Patentstreits mit der Firma VoiceAgeEVS LLC derzeit nicht anbieten. „HMD ist Beklagter in mehreren Gerichtsverfahren, die von einem Unternehmen namens VoiceAgeEVS LLC (‚VAEVS‘) in verschiedenen Gerichtsbarkeiten, darunter auch in Deutschland, angestrengt wurden“, erklärte das Unternehmen.

Patentstreit: Nokia-Vermarkter vor Gericht – auch weitere Märkte betroffen

„Wir sind enttäuscht über den Beschluss in dem VoiceAge-Vollstreckungsverfahren in Deutschland im Dezember und haben dagegen Beschwerde eingelegt. In der Zwischenzeit haben wir sichergestellt, dass keines der in Deutschland angebotenen und vertriebenen Geräte mehr EVS unterstützt“, so der Nokia-Hersteller weiter. EVS steht laut dem Bericht für Enhanced Voice Services. Dabei handelt es sich um ein Audiocodec für die Sprachübertragung, das in vielen Smartphones verwendet wird.

Neben HMD Global wurden demnach auch weitere Handy-Hersteller wie Apple oder Lenovo bereits durch VoiceAgeEVS verklagt. Während sich Apple allerdings wohl außergerichtlich mit dem Unternehmen einigte, wie der Blog Foss Patents berichtete, zog HMD Global vor Gericht. Im vergangenen Sommer konnte VoiceAgeEVS eine Klage vor dem Mannheimer Gerichtshof durchsetzen, das berichtet heise online.

Neben Deutschland sind demnach auch weitere Märkte betroffen. Im französischen und schweizerischen Online-Shop sind ältere Nokia-Smartphones ebenfalls nicht mehr verfügbar. In Österreich, Italien, Großbritannien und den USA hingegen bietet HMD Global die älteren Modelle weiterhin an. Bei externen Händlern wie beispielsweise Amazon können ältere Nokia-Smartphones auch in Deutschland weiterhin erworben werden. (ph)