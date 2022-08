Mädchen (14) wird vergewaltigt und macht mit speziellem Handzeichen auf sich aufmerksam

Mädchen holt mit Handzeichen unbemerkt Hilfe (Symbolfoto). © Polizei Ludwigshafen

Mit einem speziellen Handzeichen hat ein Mädchen (14) auf ihre Notlage aufmerksam gemacht. Passanten erkannten das „Signal for Help“ und alarmierten die Polizei.

Ludwigshafen – Auf einem Spielplatz in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) soll ein Mädchen (14) von einem 19-Jährigen zu „sexuellen Handlungen gezwungen“ worden sein. Der Teenager machte mit besonderen Handzeichen auf seine Notlage aufmerksam, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei mitteilten. Passanten erkannten die Geste und alarmierten die Polizei.

Der mutmaßliche 19 Jahre alte Täter wurde „aufgrund des Hinweises widerstandslos vorläufig festgenommen“. Das 14-jährige Opfer habe leichte Verletzungen erlitten und wurde in einem Krankenhaus untersucht.

Ludwigshafen: Mädchen (14) macht mit Handzeichen „Signal for Help“ auf ihre Lage aufmerksam

Das Handzeichen heißt „Signal for Help“. Es bietet Opfern von Gewalt die Möglichkeit, unbemerkt vom Täter auch in einer Gefahrensituation Hilfe zu rufen, erklären Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Mitteilung.

Handzeichen „Signal for Help“

Zuerst zeigen Sie Ihre geöffnete Handfläche, dann kippen Sie den Daumen in die Handfläche. Danach schließen Sie die restlichen Finger um den Daumen, sodass eine Faust entsteht. Das Handzeichen ist international. Wer es sieht, sollte die Polizei verständigen.

Vergewaltigung auf Spielplatz: Mutmaßlicher Tatverdächtiger sitzt in U-Haft

Der Vorfall ereignete bereits am 15. August an einem Montagnachmittag. Der Tatverdächtige (19) sitzt nach Behördenangaben seit dem 16. August wegen des dringenden Verdachtes der Vergewaltigung in Untersuchungshaft. (ml)