Für magisches Gehalt: Lokführer-Azubis für „Harry Potter“-Strecke gesucht

Von: Yannick Hanke

Einmal auf der Zugstrecke fahren, die Harry Potter und seine Schulfreunde nach Hogwarts bringt? Als Lokfüher-Azubi kann man damit sogar recht viel Kohle verdienen.

Fort William – Wer mit den „Harry Potter“-Büchern und -Filmen groß geworden, der könnte jetzt hellhörig werden. Schließlich gibt es die Möglichkeit, dauerhaft an einem der prominentesten Drehorte des Franchises von J.K. Rowling zu arbeiten. Richtig gelesen, ganz ohne Magie werden nämlich Lokführer-Azubis für die „Harry Potter“-Strecke gesucht, die den gleichnamigen Zauberschüler und seine Freunde per Zug Richtung Zauberschule Hogwarts gebracht hat.

Nicht nur für Fans von „Harry Potter“: Lokführer-Azubis für weltbekannte Zugstrecke aus den Filmen gesucht

Die Zugstrecke über das Glennfinnan-Vidukt in Schottland wurde durch die „Harry Potter“-Filme weltberühmt. Das Zugunternehmen Scot Rail sucht nun angehende Lokführer, die auch über die pittoreske Route in den Highlands fahren sollen. Das berichtet unter anderem die BBC. Laut der entsprechenden Online-Stellenanzeige ist der Dienstort der Azubis der Ort Fort Williams, am Fuße des höchsten britischen Berges Ben Nevis gelegen.

Fans von Zauberschüler Harry Potter aufgepasst: Es werden Lokführer-Azubis für die weltbekannte Zugstrecke aus den Filmen gesucht. © dpa-Film Warner/Jane Barlow/dpa/Montage

Wer sich für die Stelle bewerben möchte, muss mindestens 20 Jahre alt sein. Es winkt ein Einstiegsgehalt von etwa 38.000 Euro. Ausgeschrieben hat die Stelle im Auftrag des Zuganbieters die Online-Jobbörse Hijobs. Sie wirbt mit einem „Traumjob“ und lässt zudem verlauten: „Als Fahrer bei Scot Rail könntet Ihr auf einigen der schönsten Bahnstrecken der Welt fahren und die wichtige Aufgabe übernehmen, die Menschen in Schottland zu transportieren und zu verbinden. Vom Zauberschüler ist hier nicht explizit die Rede. Doch wahre Fans von Harry, Ron und Hermine werden wissen, welche Bedeutung die Strecke für ihre Helden hat – auch die jüngsten unter ihnen, die verkleidet den Londoner Bahnhof aufsuchen.

Wie im „Hogwarts Express“: Unternehmen bietet Ausbildungsplätze an bekannter Harry-Potter-Location an

Von Vorteil sei es natürlich auch, in Stresssituationen nicht die Ruhe zu verlieren. Zudem gelte es, die höchsten Sicherheitsstandards einzuhalten. Die West Highland Line verbindet die Großstadt Glasgow mit der Westküste. Ein Teil zweigt nach Oban ab, der andere führt weiter nach Fort William und zum Hafenort Mallaig.

Auch diese Strecke wird von einem Dampfzug befahren, der oftmals mit dem „Hogwarts Express“ verglichen wird. Dieser bringt Harry Potter und all die anderen Schüler, die Hogwarts besuchen, vom Bahnhof Kings Cross in London und der für Muggel (nicht magische Menschen) nicht sichtbaren Plattform 9 3/4 ins neue Schuljahr – und auch wieder zurück. Derweil müssen Harry-Potter-Fans um Schauspieler Michael Gambon trauern, der Professor Albus Dumbledore ab den 3. Film verkörperte.

Nicht nur durch „Harry Potter“ bekannt: West Highland Line schon Drehort für Indie-Kultfilm „Trainspotting“

Bei Touristen hat das Glenfinnan-Viadukt längst einen Kultstatus erreicht und ist ein beliebtes Foto-Motiv. Nicht nur für diejenigen, die Harry Potter die Treue schwören. Doch nicht erst durch die filmische Umsetzung vom Franchise um den jungen Zauberschüler hat der West Highland Line Berühmtheit erlangt.

Schon 1996 spielte hier eine Szene im schottischen Filmdrama „Trainspotting" von Regisseur Danny Boyle. Konkret wurde an der Station Corrour gedreht, die auf 408 Metern als höchste und abgelegenste Haltestelle von Großbritannien gilt. Wer sich zum Lokführer ausbilden lassen und dabei seinen ganz persönlichen Harry-Potter-Moment erleben möchte, muss sich ranhalten: noch bis zum 18. November ist eine Bewerbung möglich.