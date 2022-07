Harry-Potter Sport „Quidditch“ heißt jetzt bald „Quadball“ – Schuld ist die Autorin

Von: Victoria Krumbeck

Der Sport der Hexen und Zauberer aus Harry Potter ist auch in der realen Welt beliebt. „Quidditch“ wird jetzt jedoch zu „Quadball“ umbenannt.

München – Harry Potter Fans kennen natürlich den Lieblingssport der Zauberer und Hexen. Beim „Quidditch“ fliegen die Spieler auf ihren Besen und versuchen Bälle in die Tore der gegnerischen Mannschaften zu werfen sowie den goldenen Schnatz zu fangen. Der Harry-Potter-Sport erfreut sich allerdings auch in der realen Welt großer Beliebtheit. Jetzt wird er jedoch umbenannt: „Quidditch“ heißt jetzt „Quadball“. Einen Grund dafür liefert die Harry Potter Autorin J.K. Rowling. Viele Fans haben sich nach einem transfeindlichen Tweet von der Autorin distanziert.

Harry Potter Sport „Quidditch“ wird in „Quadball“ umbenannt

Der Internationale Quidditch Verband (IQA) hat nun angekündigt, die Sportart umzubenennen: „Quadball“ lautet der neue Name des Sports. Die Namensänderung soll weltweit durchgesetzt werden. „Quadball erhielt in verschiedenen weltweiten Umfragen starke Unterstützung über demografische Gruppen hinweg. Der Name bezieht sich sowohl auf die Anzahl der Bälle als auch auf die Anzahl der Positionen im realen Sport“, schreibt der Verband in einer Meldung.

Seit 2005 gibt es den Fantasiesport auch in der realen Sportwelt. Es gibt fast 600 Mannschaften aus 40 Ländern. Anstatt auf Besen reiten die Spieler auf PVC-Rohren. Die Bälle werden zum Beispiel durch Volleybälle ersetzt, auf Schläger wird verzichtet. Bereits im März kündigte der IQA an, einen Ausschuss zur Namensänderung zu bilden. Dies geschah vor allem aus zwei Gründen.

J.K. Rowling äußert sich transfeindlich – viele distanzierten sich

Die Autorin der Harry-Potter-Bücher, J.K. Rowling, fiel in der Vergangenheit mit transfeindlichen Aussagen auf. Nach einem Tweet wurde Rowling von einigen Menschen angefeindet. LGBTQ-Interessengruppen haben ihre Positionen öfters kritisiert. Auch die Hauptdarsteller Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson stellten sich gegen die Aussagen der Autorin. Mit der Umbenennung von „Quidditch“, schließt sich der Sport dem Protest jetzt an.

Als zweiten Grund gab der Verband die Rechte des Namens „Quidditch“ an. Diese liegen bei dem Film- und Unterhaltungsunternehmen Warner Bros. Der Verband kündigte an, weiter wachsen zu wollen. Mit dem neuen Namen und den dazugehörigen Rechten kann der Verband sich vergrößern und Einnahmen generieren.

Harry Potter: „Quidditch“-Spiele live in Irland

Am kommenden Wochenende findet dann das letzte internationale „Quidditch“-Turnier in Irland statt. Die IQA veranstaltet die „IQA European Games 2022“, an denen 20 Teams aus Europa sowie Australien und Hongkong antreten. Die Spiele werden live übertragen. Für wen die „Quidditch“-Meisterschaft nichts ist, kann sich auch die Fußball-Europameisterschaft der Frauen anschauen. Diese findet momentan in England statt. (vk)