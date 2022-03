„Harry Potter“ in Deutsch? So könnte ein fiktiver Cast aussehen

Aaron Hilmer, der deutsche Harry Potter? © Sven Simon/Cinema Publishers Collection/Imago

Ja, Dieter Bohlen muss natürlich mit von der Partie sein. Und ja, es gibt nur einen „Harry Potter“-Charakter, den er spielen kann.

Wenn man zu den Muggeln gehört, die sich viel zu viele Gedanken über „Harry Potter“ und die Zaubererwelt machen, gibt es viele wichtige Fragen, die man sich stellt. In welches Hogwartshaus gehöre ich? Welche Form würde mein Patronus annehmen? Und aus welchem Holz wäre eigentlich mein Zauberstab? Alles sehr berechtigte Fragen, auf die jeder Fan sicher schon eine Antwort weiß. Aber hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wie die Welt der Hexen und Zauberer in Deutschland aussehen würde?



Ein Twitter-User hat das in Angriff genommen und

BuzzFeed Deutschland* gibt seinen Senf dazu, wie ein solcher deutscher Cast von „Harry Potter“ aussehen könnte.

Keine Angst, Wirklichkeit wird das sicher nicht, aber man kann es sich ja mal ausmalen. Außerdem würde Dieter Bohlen sicher die Rolle seines Lebens in der Filmreihe finden.



