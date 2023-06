Brand im Harz: Touristen werden vom Brocken evakuiert – Bahnverkehr eingestellt

Von: Moritz Bletzinger

Teilen

Im vergangenen Spätsommer brannte es zuletzt auf dem Brocken: Damals halfen Löschflugzeuge aus Italien. © Matthias Bein/dpa/picture alliance

Am Brocken ist am Sonntagnachmittag ein Waldbrand ausgebrochen. Drei Löschflugzeuge sind im Einsatz. Urlauber werden in Sicherheit gebracht.

Schierke – Feuer auf dem Brocken im Harz! Der Wald nahe der Ortschaft Schierke brennt seit Sonntagnachmittag. Das Feuer soll sich unterhalb der Nebelkuppe an einer alten Brandstelle entzündet haben. Wechselnde Winde verbreiteten die Flammen schnell. Rund zwei Hektar Wald brannte, laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur.

Waldbrand auf dem Brocken: Urlauber werde in Sicherheit gebracht – Züge fahren nicht

Ungefähr 100 Personen mussten vom Brocken geholt werden. Zahlreiche Urlauber sind im Harz unterwegs. Touristen, die sich in der Nähe des Brandes aufgehalten haben, wurden evakuiert, teilte eine Sprecherin der Stadt Wernigerode mit. „Die Menschen wurden mit Bussen evakuiert, damit sie sicher vom Berg runterkommen. Der Bahnverkehr ist eingestellt, weil auch von den Schienen Gefahr ausgehen kann.“

Mit 120 Einsatzkräften kämpft die Feuerwehr gegen den Brand. Vorerst ohne Erfolg, die Flammen waren außer Kontrolle. Gegen 19 Uhr meldete der Landkreis Harz aber Erfolg, wie der MDR berichtet. Der Einsatz eines Löschflugzeugs und eines Hubschraubers habe Wirkung gezeigt.

Zwei Löschflugzeuge und Helikopter im Harz im Einsatz: Maschine flog zuvor bei Jüterbog

Zwischenzeitlich half außerdem ein zweites Löschflugzeug aus Niedersachsen bei der Brandbekämpfung. So waren insgesamt drei Maschinen in der Luft. Der Einsatz wird wohl bis Sonnenuntergang andauern.

Beim Löschflugzeug der Feuerwehr aus dem Kreis Harz handelt es sich um dieselbe Maschine, die zuvor beim Waldbrand bei Jüterbog in Brandenburg im Einsatz war. Sie wurde laut MDR-Informationen bereits am Samstag zurückbeordert. In Sachsen-Anhalt herrscht große Waldbrandgefahr, es gilt Gefahrenstufe 5 für die gesamte Osthälfte des Bundeslands. Deutschlandweit ist die Gefahr hoch. Unter anderem in Bayern herrscht Extremwetter, das die Waldbrandgefahr anhebt. (moe)