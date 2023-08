Frau (20) stößt Kinderwagen ins Gleis – Mega-Schock am Mannheimer Hauptbahnhof

Von: Peter Kiefer

Mannheim - Bei einem Streit mit ihrem Mann stößt eine junge Frau (20) am Hauptbahnhof einen Kinderwagen ins Gleisbett, klettert dann hinterher. Zeugen halten den Atem an:

Riesen-Aufregung am frühen Samstagabend (26. August) am Mannheimer Hauptbahnhof! Eine junge Frau (20) schubst plötzlich einen Kinderwagen ins Gleisbett. Passanten sind geschockt. Niemand weiß, ob darin ein wehrloses Kind liegt und womöglich in Lebensgefahr schwebt, berichtet MANNHEIM24. Doch der Reihe nach...

Name Hauptbahnhof Mannheim Eröffnung 1867 Bahngleise 11 Anzahl Züge 658 Züge täglich (davon 238 im Fernverkehr) Passagiere und Besucher 118.000 täglich (Stand: 2020)

Frau (20) schubst Kinderwagen am Hauptbahnhof ins Gleis – zum Glück ist kein Baby darin

Gegen 17 Uhr gerät die 20-Jährige am Bahnsteig 11 mit ihrem Mann lautstark in Streit. Plötzlich stößt sie den mitgeführten Kinderwagen ins Gleis, wie die zuständige Bundespolizeiinspektion Karlsruhe am Montag (28. August) mitteilt. Zum Glück ist der Kinderwagen leer und es befindet sich kein Kleinkind darin.

Lebensgefährlich: Doch kurz darauf klettert die Frau selbst in den Gleisbereich, um den Kinderwagen wieder zurück auf den Bahnsteig zu holen. Diesen Vorgang wiederholt sie wegen herausgefallener Babyutensilien sogar noch einmal.

Eine Frau (20) stößt am Mannheimer Hauptbahnhof einen leeren Kinderwagen ins Gleisbett, klettert dann hinterher. (Symbolfoto) © MANNHEIM24/Peter Kiefer

Glücklicherweise nähert sich zu diesem Zeitpunkt gerade kein Zug dem Bahngleis, so dass es laut Polizei zu keiner Gefährdung Dritter kommt. Dennoch erwartet die Frau nun als logische Konsequenz für ihr waghalsiges Verhalten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des unbefugten Aufenthaltes im Gleisbereich.

Keine Gegenstände auf Schienen werfen – Bundespolizei warnt auch vor Betreten der Gleise

Die Bundespolizei warnt eindringlich vor solchen Handlungen. Gegenstände ins Gleis zu werfen ist kein Spaß. Züge können diesen nicht ausweichen. Selbst beim Erkennen von Hindernissen im Gleis ist ein sofortiger Stillstand des Zuges aufgrund der Beschaffenheit des Beförderungsmittels quasi unmöglich und reine Glückssache.

Wer sich zudem selbst in den Gleisbereich begibt, begibt sich gleichzeitig auch in Lebensgefahr. Nicht immer geht ein solches Vorhaben so glimpflich aus wie in diesem Fall. In der Regel sind die Fahrpläne insbesondere an Hauptbahnhöfen eng getaktet, sodass jederzeit mit der Einfahrt eines Zuges gerechnet werden muss.

