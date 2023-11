Haus von Lotto-Millionär Chico in Flammen – Polizei äußert Verdacht

Von: Benjamin Stroka

In Dortmund brannte es am Freitagmorgen in einem Mehrfamilienhaus. Das Haus gehört dem Lotto-Millionär Chico. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Dortmund – Ein Dachstuhlbrand hat am frühen Freitagmorgen (24. November) für einen Großeinsatz der Feuerwehr in Dortmund gesorgt. Auf der Schützenstraße brannte es in einem Mehrfamilienhaus. Inzwischen ist klar: Das Haus gehört dem bundesweit bekannten Lotto-Millionär Kürsat „Chico“ Y. Und: Das Feuer wurde offenbar absichtlich gelegt.

Dachstuhlbrand in Haus von Lotto-Millionär Chico

Polizei und Feuerwehr wurden gegen 4:20 Uhr wegen des Brandes in einem Mehrfamilienhaus in die Schützenstraße gerufen. „Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte der Dachstuhl bereits in voller Ausdehnung. Aufgrund der Größe des Feuers wurden daher umgehend weitere Löscheinheiten nachgefordert“, berichtet ein Feuerwehrsprecher.

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand von innen und außen. Mehr als 20 Personen mussten aus dem verrauchten Mehrfamilienhaus gerettet werden. Vier Bewohner kamen mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Es brannte der Dachstuhl in einem Haus von Lotto-Millionär Chico. © Feuerwehr Dortmund

Treibt ein Feuerteufel in Dortmund sein Unwesen?

Laut Medienberichten gehört das betroffene Haus dem prominenten Lotto-Millionär Chico. „Ich habe das heute Morgen erfahren. Mein Bruder hat Bescheid gesagt, er wohnt ganz in der Nähe“, sagte Chico gegenüber Bild.de. Er sei geschockt gewesen, als er den Brand gesehen habe. „Zum Glück ist niemandem etwas passiert.“ Das Mehrfamilienhaus des Lotto-Millionärs wurde durch den Brand so schwer beschädigt, dass es noch am Morgen für unbewohnbar erklärt wurde.

Ein Haus des Lotto-Millionärs Chico brannte am Freitagmorgen in Dortmund (Symbolbild). © Rolf Vennenbernd/dpa & Agentur54Grad / Imago

Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Aber: Die Polizei geht bereits jetzt von Brandstiftung aus. Es werden dringend Zeugen gesucht. Der Fall reiht sich dabei in eine ganze Kette von anderen Bränden in der Dortmunder Nordstadt ein. Immer wieder hatte es dort in den vergangenen Tagen und Wochen kleinere und größere Brände gegeben. Ob es sich dabei möglicherweise um einen einzelnen Brandstifter handelt, ist aber bislang noch unklar. (bs/ots)