„Was ist los mit dem DHL-Fahrer“: Kundin muss 40-Kilo-Paket über 1,5-Kilometer nach Hause schleppen

Von: Sandra Sporer

In einem Facebook-Post wirbt DHL für seine dauerhafte Paketumleitung. Statt Lob hagelt es in den Kommentaren jedoch Kritik an DHL und den Paketboten.

München – Trotz Abstellgenehmigung hat der DHL-Fahrer ihr Paket stattdessen im nächsten DHL-Paketshop hinterlegt, beschwert sich eine Kundin unter einem Facebook-Post des Paketdienstes. Mit ihrem Ärger ist sie bei weitem nicht allein. Auch andere Kunden berichten unter dem Post von DHL von schlechten Erfahrungen mit den Paketboten.

Kundin muss 40-Kilo-Paket bei über 1,5 Kilometer entferntem Paketshop abholen

„Was ist los mit dem DHL-Fahrer“, leitet die Kundin ihre Beschwerde in. Dass sie so verärgert ist, liegt an mehreren Faktoren. Zum einen an dem nicht unbeträchtlichen Gewicht des Paketes, das sie nun selbst nach Hause transportieren muss. Ganze 40 Kilogramm Tierfutter befanden sich laut ihrer Aussage darin.

Selbst, wenn sie es nur kurz ins Auto tragen müsste, wäre das wahrscheinlich gar nicht so einfach. Die Frau hat nach eigener Aussage jedoch keinen fahrbaren Untersatz zur Verfügung. Sie müsste das Paket deshalb mehr als 1,5 Kilometer nach Hause tragen. „Schon die letzten Male hatte der Fahrer keinen Bock und hat es nicht auf die Kette bekommen mit Aufzug in die 1. Etage zu fahren“, berichtet die Kundin in ihrem Kommentar auf Facebook.

Und als wäre das noch nicht genug, stellt sich ihr auch die Frage, wann sie das Paket abholen soll. Denn besagter Paket-Shop hat bereits geschlossen, wenn Sie von der Arbeit nach Hause kommt. „Was soll das?“, fragt die erzürnte Kundin. Andere Kunden finden noch wesentlich härtere Worte.

Auch andere Kunden klagen unter dem Post über die Arbeitsweise der DHL-Fahrer

Unter dem Post meldet sich noch eine weitere Kundin zu Wort und berichtet von ihrer Erfahrung. Obwohl sie direkt den Türöffner betätigte, als der DHL-Fahrer klingelte, und sogar ins Treppenhaus rief, um zu zeigen, dass jemand da ist, gab es keine Antwort. Kurz darauf erhielt sie dann die Meldung, dass ihr Paket in der Packstation hinterlegt wurde. Der Grund: Es war niemand zuhause gewesen. „Da fühlt man sich als Kunde verarscht“, schreibt sie abschließend.

DHL hat auf beide Kommentare geantwortet und zeigt Verständnis für den Unmut seiner Kunden. In beiden Antworten bietet der Dienstleister an, dass die Kundinnen sich offiziell beschweren können.

Auch auf Twitter findet man viel Kritik an DHL. So scheint es momentan des Öfteren Probleme mit den Packstationen zu geben. Mehrere Twitter-Nutzer berichten, dass sie die Pakete anderer Personen statt ihrer eigenen bekommen haben. Auch für die von den Zustellern gewählten Ablageorte der Pakete gibt es immer wieder Spott und Kritik. Ein DHL-Fahrer legte ein Paket in die Mülltonne des Empfängers. In einem anderen Fall wurde eine viel zu große Lieferung vom DHL-Fahrer in den Briefkasten gequetscht. (sp)