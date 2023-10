„Es reicht langsam“: Mieter hinterlässt wutentbrannten Zettel im Hausflur – Diskussion entfacht

Von: Michelle Brey

Katzen, die Mäuse tot auf die Terrasse legten, sorgten bei einem Mieter für Ärger. (Symbolbild) © Peter Endig/dpa/Screenshot/Reddit r/aberBitteLaminiert

Herumstreunende Katzen können Diskussionen entfachen: Das beweist der Zettel eines Bewohners. Seine Forderungen sind jedoch nicht für jeden nachvollziehbar.

München - Kinder, Lärm, Tiere: Bei einigen Menschen können diese Themen zu Riesen-Unmut führen. Fast jeder Siebte stört sich einer Umfrage zufolge beispielsweise an dem Lärm in den eigenen vier Wänden. Verantwortlich gemacht werden aber meist die anderen, die Nachbarn. Herumstreunende Katzen sind ebenfalls nicht selten ein Konfliktthema - insbesondere bei Wohnungen mit Terrassen oder Gärten, wie ein Beispiel nun zeigte.

Mieter hinterlässt aus Wut Zettel an alle Katzen-Halter

„Sehr geehrte Mitbewohner“, kritzelte ein Anwohner auf einen Zettel, den er wohl in den Hauseingang hing. Ein Reddit-User teilte diesen mit seiner Followerschaft. Der Verfasser richtete sich dabei explizit an diejenigen Nachbarn, die eine Katze als Haustier halten. „Ich will keine einzige Katze mehr auf meiner Terrasse sehen!!“, kam er direkt auf den Punkt. Denn mit den Katzen verirrte sich offenbar immer wieder auch ein weiteres Tier zu dem Mieter.

Er schrieb nämlich weiter: „Jeden Tag finde ich tote Mäuse auf meiner Terrasse!“ Tatsächlich ist die Beute der Katzen auch kein Geschenk, wie oft angenommen wird - weder für Besitzer noch Nachbarn. Das Mäuse-Fangen ist naturbedingt. Oftmals leben die Mäuse sogar noch, wenn sie vor die Haustür oder - wie in diesem Fall - auf die Terrasse gelegt werden. Als lustig empfand der Mieter die toten Mäuse vor seiner Wohnung jedenfalls dem Schreiben zufolge ganz und gar nicht.

Wut-Zettel: Katze bringt tote Mäuse auf die Terrasse - Meinungen gespalten

Er forderte eine Erziehung der Haustiere und fügte an: „Es reicht langsam.“ Entstehende Reinigungskosten würde er in Zukunft außerdem an diejenigen Nachbarn weiterleiten, die eine Katze besitzen. Auf Reddit spalteten sich die Meinungen zu dem Schreiben. Für einige ist der Ärger des Mieters zwar verständlich, seine Forderung jedoch nicht. „Ich kann den Ärger nachvollziehen. Allerdings ist die Forderung ‚Erzieht eure Katze‘ ja wohl genauso lächerlich“, lautete einer von vielen Kommentaren.

„Mal wieder“, kommentierte jemand anderes, der wohl sich wohl schon häufiger mit der Thematik auseinandergesetzt hat. „Besuche von fremden Katzen im eigenen Garten sind zu dulden, auch wenn diese Kot absetzen (oder Mäuse abliefern)...“, schrieb er und erhielt direkt Gegenwind von anderen Usern.

Ob der Mieter mit seinem Zettel etwas zu seinem Nutzen ändern konnte, bleibt aufgrund des Diskussionspotentials, das das Thema hervorruft, wohl fraglich. Seinen Ärger brachte er aber offensichtlich nicht nur durch seine Worte ganz gut zum Ausdruck. Denn ein User schrieb: „Man merkt an der Schriftart, wie derjenige ruhig angefangen hat zu schreiben und dann immer mehr eskaliert ist, bis zum völligen Wutausbruch bei der Unterschrift.“ Andernorts sorgte hingegen ein Party-Warn-Zettel für Empörung. Auch er löste Diskussionen aus. (mbr)