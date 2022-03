Hauskäuferin macht Entdeckung hinter dieser Holzwand, die Tausende fasziniert - und sie vor Problem stellt

Von: Armin T. Linder

Eine kleine, aber feine Entdeckung in einem frisch gekauften alten Haus fasziniert zahlreiche Menschen. Doch die Besitzer stellt sie vor ein Problem.

München - „Kauf ein altes Haus haben sie gesagt. Das wird ein Spaß haben sie gesagt.“ So beginnt der Beitrag einer Twitter-Nutzerin, der Tausende fasziniert. Denn sie hat beim Renovieren einen spannenden Fund gemacht. Der zwar weit weg ist von einem Bernsteinzimmer und auch nicht so spektakulär aussieht wie andere Haus-Entdeckungen. Aber bemerkenswert ist er allemal. Denn sie schreibt: „Und dann findest du beim Renovieren hinter einer Holzplatte etwas Styropor und ein Fenster.“ Das passende Foto zeigt, was sie meint.

Alte Häuser bieten oft faszinierende Entdeckungen - andere Twitter-Nutzer teilen Erfahrungen

Rund 3.000 Likes und sehr viele Kommentare erntet die Nutzerin in den ersten drei Tagen, obwohl sie nicht mal 400 Follower hat. Woher sie stammt und ob ihre Geschichte echt ist (nach einem Fake sieht sie wirklich nicht aus), bleibt unklar. Doch viele springen darauf an. „Krass, das“ und „Spannend“ heißt es in zwei Reaktionen.

Andere toppen ihre Entdeckung noch: „Wir hatten unter paar Lagen Teppich und Dachpappe sowie Holzlatten plötzlich im Erdgeschoss einen Zugang zu einem Keller mit Brunnen entdeckt“, heißt es in einem Kommentar. In einem weiteren: „Bei uns in der Kita wurde beim Sanieren hinter einer Wand ein Tresor gefunden. Drinne lag eine Olympische Goldmedaille von 1932.“

Nach Hauskauf: Neue Besitzer entdecken großes Fenster - das gar nicht willkommen ist

Dagegen ist ein Fenster natürlich eine überschaubare Entdeckung. Und soooo willkommen ist das bei der neuen Bewohnerin auch gar nicht, räumt sie ein. „Naja. An die Wand sollte unser Bett. Die andere Wand ist komplett verglast. Außerdem ist hinter dem Rollladen nur eine ganz dünne Schicht mit so dünnen Platten. Es zieht.“

In der Außenansicht deutete wohl nichts auf das Fenster hin. „Von außen ist die Wand mit so seltsamen Platten beschlagen. Aber zwischen Beschlag und Rollladen kann nicht mehr viel sein. Man sieht von außen nichts vom Fenster. Der Rollladenkasten ist innenliegend“, erklärt die Hausbesitzerin weiter.

Wo kommt nun das Bett hin? Die neuen Bewohner werden das Fenster wohl genau deswegen wieder dicht machen. Licht gebe es genug. So verschwindet die Entdeckung wieder - und war immerhin dazu da, um nun die Twitter-Nutzer für ein paar Tage zu faszinieren. Und einer meint dann auch noch: „Sei doch froh. Wir haben hinter einer Wand nur einen Friedhof von Mäusen, Mardern und Eichhörnchen gefunden.“ Auch spannend: Bei diesem Zimmer, das einst zur Vermietung stand, stimmt was nicht. Sehen Sie es gleich? (lin)