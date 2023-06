Nur einmal pro Woche duschen? Experiment liefert überraschendes Ergebnis

Von: Karolin Schäfer

Zur Morgen- oder Abendroutine gehört für viele eine heiße Dusche. Wirklich gesund ist das für die Haut aber nicht.

Kassel – Täglich Duschen und gut duftendes Duschgel ist für viele ein Muss. Andere wiederum duschen nur ein- bis zweimal pro Woche oder sogar weniger. Der Trend „Non-Bathing“ setzt darauf – aus Gesundheits- oder Umweltgründen – sich nicht mehr täglich abzubrausen. Die These: Man spart nicht nur Wasser, sondern könne damit auch das Hautbild verbessern. Doch stimmt das wirklich?

Nur einmal pro Woche duschen? Besseres Hautbild und weniger Trockenheit

Reporterin Ariane Alter wagte in einer Puls-Reportage vom Bayerischen Rundfunk das Selbstexperiment. Nur einmal pro Woche durfte sie duschen. Auch Deo war Tabu. Bestimmte Körperregionen wie Achseln und Füße konnte die Reporterin lediglich mit einem Waschlappen reinigen.

Das Ergebnis nach zwei Wochen: Es konnte ärztlich festgestellt werden, dass sich das Hautbild verbesserte. Zudem wies die Haut einen höheren Feuchtigkeitsgehalt auf, als vor dem Selbstversuch. Dass die Reporterin sich in dieser Zeit nur einmal duschte, fiel geruchstechnisch auch niemandem in ihrem Umfeld auf. Sollten wir also alle nur noch einmal in der Woche unter die Dusche hüpfen?

Zu häufiges Duschen kann Säureschutzmantel der Haut angreifen

Zu häufiges Duschen scheint jedenfalls nicht sonderlich gesund für die Haut zu sein. Dermatologin Stefanie Derendorf riet, vor allem im Winter weniger zu duschen und eher zu rückfettenden Seifen zu greifen. Heißes und zu viel Wasser würde den Säureschutzmantel der Haut beschädigen. Eine Körperstelle dagegen sollten Sie vermutlich öfter waschen, da sie häufig vergessen wird.

Auch das Verbrauchermagazin Öko-Test empfiehlt, auf die tägliche Dusche zu verzichten. Aus dermatologischer Sicht reiche es bei gesunder Haus aus, nur zweimal pro Woche zu duschen. Das Wasser sollte lauwarm und nicht heiß sein. Alter Schweiß sollte aber regelmäßig abgewaschen werden. Das Magazin rät, drei Körperstellen häufiger zu reinigen – mit Wasser, Waschlappen und milder Seife:

Gesicht

Achseln

Intimbereich (nur mit Wasser)

Nur einmal pro Woche duschen?

Bei gesunder Haut und milden Pflegeprodukten könne man sich aber auch ohne Bedenken täglich unter die Dusche stellen, schrieb Öko Test. Sieben bis zehn Minuten gelten als ideale Duschzeit. Dabei müsse man nicht immer seinen gesamten Körper einseifen. Körperregionen wie Füße und Achseln sollten mit Duschgel gewaschen werden. Für den Rest reiche lauwarmes Wasser.

„Non Bathing“ hat sich auch in der Promi-Welt durchgesetzt. Stars wie Jake Gyllenhaal, Mila Kunis und Ashton Kutscher haben sich öffentlich dazu bekannt, seltener zu duschen. Doch obwohl viele nicht damit rechnen, kann beim Duschen einiges falsch gemacht werden. Mit einigen Kniffen können Sie beim Duschen sogar Energie sparen. (kas)