Unschuldig im Gefängnis: Mann auf Hawaii nach 23 Jahren freigelassen

Von: Magdalena Fürthauer

Teilen

Der 52-Jährige, der fälschlicherweise 23 Jahre im Gefängnis saß, wurde am Dienstag (Ortszeit) in Hawaii freigelassen und von seiner Familie empfangen. © Marco Garcia/The Innocence Project/AP/dpa

Moderne DNA-Analysen haben einen Hawaiianer, der 23 Jahre unschuldig im Gefängnis saß, entlastet. Während er freigelassen wird, wird nach dem wahren Täter gesucht.

Hilo - Nach 23 Jahren hinter Gittern ist ein Mann auf Hawaii für unschuldig erklärt und freigelassen worden. Neue Beweise in einem Mordfall, der ihm und zwei Mitangeklagten zur Last gelegt wurde, machten die Wende in dem Fall möglich. Nun wird nach dem „unbekannten Mann Nr. 1“ gesucht, wie die hawaiianische Tageszeitung Star Advertiser berichtet.

Hawaii: Unschuldig im Gefängnis - Mann nach 23 Jahren freigelassen

Richter Peter Kubota hat die lebenslange Haftstrafe gegen den heute 51-Jährigen aufgehoben. Er saß wegen Entführung, Vergewaltigung und Mordes an einer 23-jährigen US-Touristin im Jahr 1991 hinter Gitter. Nun sind er und ein Mitangeklagter frei, der dritte Beschuldigte ist laut der Zeitung bereits verstorben.

Zuvor hatte der Richter im Amtsgericht von Hilo auf der Insel Big Island dem Artikel zufolge mehr als sieben Stunden lang die Aussagen eines DNA-Laboranalytikers sowie einiger Experten für forensische Reifen- und Bissspuren gehört. Diese legten dar, dass nicht ein einziger Beweis den Mann oder seine beiden mutmaßlichen und ebenfalls verurteilten Komplizen mit der Tat in Verbindung bringe.

Mann nach 23 Jahren Haft auf Hawaii freigelassen - DNA-Spuren weisen auf Unbekannten hin

Die seinerzeit unter anderem auf einem T-Shirt mit Blut des Opfers gefundenen DNA-Spuren sowie Sperma gehörten stattdessen einem „unbekannten Mann“, wie die Zeitung weiter schreibt. Die DNA-Analysetechnologie habe seitdem erhebliche Fortschritte gemacht, so der Richter. Allerdings hätte wohl auch der „öffentliche Druck“ zu der Verurteilung auf Hawaii geführt, wo derzeit erneut ein Vulkan aktiv ist.

Susan Friedman, eine Anwältin vom Innocence Project, kritisiert indes die ihrer Meinung nach vorschnelle Verurteilung der damals Angeklagten scharf: „Von Anfang an lieferte die DNA in diesem Fall einen starken Beweis dafür, dass diese drei Männer unschuldig sind“. Während in der Zeitung Star Advertiser von 23 Jahren Haft die Rede ist, spricht das Projekt allerdings von 25 Jahren - womöglich inklusive der Untersuchungshaft.

Auch das Innocence Project merkt auf seiner Website an, dass bereits kurz nach der Tat eine ungemein hohe mediale Berichterstattung dazu geführt hätten, dass die Behörden auf einen möglichst schnellen Abschluss drängten. Schließlich habe man sich auf eine Zeugenaussage eines Häftlings verlassen, der eine Falschaussage getätigt habe.

Video: Unschuldig im Gefängnis? Neuer Prozess um Badewannenmord

Hawaii: Mann 23 Jahre unschuldig im Gefängnis - laut Richter soll er sich nicht „auf Wut und Groll“ konzentrieren

Das Projekt ruft nun dazu auf, den Entlassenen bei der Neuaufnahme des Verfahrens zu unterstützen. Ziel ist es weiters, ganz grundsätzlich Justizirrtümern und Ungerechtigkeiten im Gerichtssaal nachzugehen.

Der Richter ermuntert indes den Freigelassenen, seine Familie „zu drücken und zu lieben“ und sich nicht auf Wut und Groll wegen des Prozesses oder der Menschen zu konzentrieren, die ihn für ein Drittel seines Lebens ins Gefängnis gebracht hätten. Auch in München soll der „Badewannen-Mörder“ 13 Jahre unschuldig im Gefängnis sitzen, wie seine Familie behauptet. (dpa/mef)