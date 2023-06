Heftiger Hagel sorgt für Knochenbrüche: Verletzte bei Konzert und großes Chaos

„Wie in einem Horrorfilm“

In den USA hat ein heftiger Hagelsturm Besucher eines Konzerts überrascht. Dutzende Fans sind verletzt worden, teilweise schwer.

Morrison - In den USA hat ein heftiges Unwetter für einen Konzertabbruch gesorgt. Louis Tomlinson wollte gerade im Red Rocks Amphitheatre im Bundesstaat Colorado auftreten, als plötzlich ein schweres Gewitter aufzog. Dutzende Fans wurden durch Hagel verletzt.

+ Auf einem Konzert in den USA hat es einen heftigen Hagelsturm gegeben. © Twitter.com/WestMetroFire

Am Mittwochabend (21. Juni), als der frühere Star der Band One Direction in dem Open-Air-Theater nahe Denver seine Show beginnen wollte, zog plötzlich ein gewaltiger Hagelsturm über das Konzertgelände. Die Besucher wurden überrascht und mussten Unterschlupf suchen. Rund 100 Menschen wurden verletzt, berichtete People. Am selben Tag starben bei einem schweren Sturm in Texas mehrere Menschen.

Unwetter mit Hagel während Konzert: Feuerwehr meldet Knochenbrüche

„Hagelsturm in Red Rocks – sieben Menschen wurden mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Insgesamt wurden 80 bis 90 Menschen vor Ort behandelt“, teilte die zuständige Feuerwehr West Metro Fire Rescue bei Twitter mit. Unter den Verletzungen seien Schnittwunden und Knochenbrüche.

+ Louis Tomlinson wollte gerade ein Konzert geben, als es heftig zu hageln begann. (Archiv) © IMAGO/Elena Di Vincenzo

Der nationale Wetterdienst hatte vor Gewitter am Abend in dem Gebiet gewarnt. Hagelkörner von der Größe eines Golfballs seien möglich, hatte es geheißen. Das Konzert musste schließlich abgebrochen werden. Tomlinson äußerte sich noch am Abend bei Twitter. „Ich bin am Boden zerstört wegen der Show heute Abend und hoffe, dass es allen gut geht. Ich komme wieder. Auch wenn wir die Show nicht gespielt haben, habe ich eure ganze Leidenschaft gespürt! Ich sende euch alles Liebe“, schrieb der Sänger.

Konzert wegen Hagel abgebrochen: Besucherin berichtet von blauen Flecken und Striemen am Rücken

Von der Gewalt des Unwetters zeugen zahlreiche Videos, die in den sozialen Medien geteilt wurden. Darauf ist zu sehen, wie große Hagelkörner niederprasseln. Konzertbesucher versuchen, ihre Köpfe mit Kisten zu schützen. Immer wieder sind Schreie zu hören.

Louis Tomlinson concert-goers pelted in hail storm in US https://t.co/eICDjZlFc0 pic.twitter.com/5F9cTzVIDm — BBC News (World) (@BBCWorld) June 23, 2023

Ein Nutzer schrieb von Zuständen „wie in einem Horrorfilm“. Eine andere berichtete von „blauen Flecken und Striemen am ganzen Rücken und an den Beinen.“ Über Bayern zogen einen Tag später schwere Gewitter. Örtlich gingen golfballgroße Hagelkörner nieder. (mt)

Rubriklistenbild: © Screenshot Twitter