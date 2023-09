Heftiger Wetter-Umschwung in Deutschland: Experte kündigt Frost an – DWD warnt

Von: Ulrike Hagen, Moritz Bletzinger

Teilen

Kalte Luftmassen, Starkregen und der erste Bodenfrost: Der Herbst scheint Einzug zu halten. Doch ein Ex-Hurrikan sorgt für eine überraschende Wende.

München – Nachdem eine Reihe von Stürmen über Deutschland gerauscht ist, steht nun eine weitere drastische Wetterveränderung an. Eine Kaltfront wird bereits Donnerstagnacht in Deutschland erwartet und bringt einen spürbaren Temperaturabfall mit sich, prognostiziert Wetterfachmann Dominic Jung.

Die Temperaturen in Deutschland stürzen kurz ab – sogar der erste Bodenfrost ist möglich. (Symbolbild) © Zoonar/Imago

Wetter-Absturz: Experte erwartet kühle Tage – DWD warnt vor Starkregen und Gewittern

Der diesjährige September ist der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881 und übertrifft sogar einige Sommermonate hinsichtlich der Temperaturen. Bislang folgte in diesem Monat ein Sommertag auf den nächsten. Doch das ändert sich nun vorerst. „Jetzt kommt erstmal ein großer, zumindest gefühlt großer Temperatursturz auf uns zu“, warnt der Experte von wetter.net. Kühle Luftmassen verdrängen die Wärme, „damit wird es erstmal ein paar kühlere Tage geben“.

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor heftigem Regen und Gewittern über Nordhessen. Niederschläge zwischen 15 und 25 Litern pro Stunde werden erwartet, stellenweise könnten sogar bis zu 45 Liter Regen innerhalb von sechs Stunden fallen.

Temperaturen in Deutschland sinken: „Das reicht für den ersten Bodenfrost“

„Der Wind dreht, die Luftmassen kommen zunehmend aus Nordwest“, erläutert Jung. Schon in der Nacht zum Freitag wird das Wetter sehr wechselhaft, mit Wolken, Regenschauern und gelegentlichem Dauerregen. Die Temperaturen fallen auf 10 bis 15 Grad. Auch am Samstag und Sonntag bleibt es kühler, nachts sinken die Temperaturen auf 4 bis 8 Grad (Messung in zwei Meter Höhe).

„Das reicht für den ersten Bodenfrost in einigen Gebieten“, so Jung. Nach dem Eintreffen der Kaltluft am Freitag wird es zunächst regnerisch, vor allem im Süden Deutschlands. Die Regenschauer können stellenweise auch heftiger sein. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 20 Grad Celsius, begleitet von einem frischen Wind.

Sommer-Revival mit bis zu 30 Grad: Kaltfront zieht über Deutschland, dann wird das Wetter wieder gut

Mit dem Durchzug der Kaltfront von West nach Ost sind Schauer, Regen und vereinzelte Gewitter zu erwarten. Die Temperaturen werden sinken. Bis Sonntag bleibt es dann kühler. Doch dann mischt sich der ehemalige Hurrikan „Nigel“ wieder ein. Er bringt warme Luftmassen bis nach Deutschland – und die sommerlichen Freuden beginnen erneut: „Der Sommer scheint in diesem Jahr ein Comeback nach dem anderen geben zu wollen“, so Jung. Schon nächste Woche könnten die Temperaturen wieder bis zu 30 Grad erreichen.

Hitze-Comeback in Deutschland: US-Modell rechnet mit neuem Rekord-Herbst

Der Herbst setzt sich also immer noch nicht durch. Aktuelle Prognosen des CFS-Wettermodells des National Weather Service (NWS) aus den US, zeichnen ein deutliches Bild: Demnach wird der Oktober noch einmal 1 bis 2 Grad wärmer als der Durchschnitt des bereits sehr warmen neuen Vergleichszeitraums von 1991 bis 2020.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Moritz Bletzinger sorgfältig überprüft.