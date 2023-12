Mutter erlebt Albtraum-Moment im Restaurant: Kind erstickt beinahe – dann schreitet ein Mann ein

Von: Christoph Gschoßmann

Drucken Teilen

In Brasilien kam es in einem Einkaufszentrum zu einem Drama: Ein Kind drohte zu ersticken. Panik brach aus - bis ein Feuerwehrmann eingriff.

Dourados – Schockmoment im Einkaufszentrum in Brasilien: Eine Mutter gönnt sich mit ihrem einjährigen Kind im Arm in einem Fastfood-Restaurant eine Pause. Doch plötzlich wird der entspannte Shopping-Sonntagsausflug zum Horror: Das Kind, ihr kleiner Sohn, droht zu ersticken. Zum Glück für Mutter und Kind hält sich ein heldenhafter Feuerwehrmann in dem Food Court auf, der dem Kleinen das Leben rettet.

Brasilien: Baby droht zu ersticken – Feuerwehrmann im Urlaub als Retter

Auf dem Video, das die Sicherheitskamera des Restaurants von der Szene eingefangen hat, bemerkt man sofort, wie die Stimmung umschlägt, als die Mutter die Not ihres Kindes erkennt. Zuvor wippt sie das Baby sanft hin und her und genießt sichtlich die Shopping-Pause. Ganz entspannt. Dann wenden sich den beiden plötzlich alle anderen Gäste des Restaurants zu, sie ruft, ist panisch, verzweifelt. Die Mutter schreit und schüttelt das Kind, in der Hoffnung, den Fremdkörper herauszubekommen.

Dann tritt Hilton Ratier de Sousa Junior in Erscheinung. Der 30 Jahre alte Feuerwehrmann verliert keine Zeit. Er schnappt sich das Baby, dreht den Kleinen um und wendet in geübten Griffen das Heimlich-Manöver an, mit dem man Fremdkörper aus der Speiseröhre entfernen kann. Nur wenige Sekunden später sind alle Beteiligten erleichtert und de Sousa Junior gibt der dankbaren Mutter das Kind wieder.

Brasilien: Nutzer in sozialen Medien feiern heldenhaften Feuerwehrmann

Die Frau des Feuerwehrmanns erzählt der Plattform Mato Grosso do Sul später, dass ihr Mann in Naviraí lebe und arbeite und mit ihr in Dourados Urlaub mache. Zunächst hätten sie gar nicht verstanden, was los sei, erst später hätten sie die Hilfeschreie der Frau gehört. In den sozialen Medien wird er dank seiner schnellen Reaktion als Held gefeiert: Urlaub oder nicht, er habe seinen Eid erfüllt, „Leben zu retten und Menschen zu schützen!“, schreibt ein User auf Instagram und sandte wie viele andere Applaus-Emojis.

Es ist nicht das einzige Drama in Brasilien: Im November wurde ein 40-jähriger Österreicher in Brasilien vermisst. Dann vermeldete das Außenministerium traurige Neuigkeiten. Auf Mallorca wurde indes ein Baby in eine Mülltonne geworfen. (cgsc)