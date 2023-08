Urlaubs-Tragödie am Gardasee: 20-Jährige will Bruder retten und ertrinkt

Von: Nadja Austel

Junge Frau im Gardasee ertrunken: Sie wollte ihrem Bruder helfen. (Symbolbild) © Michael Bihlmayer/Imago/Archivbild)

Eine junge Frau ertrinkt im Gardasee in Italien. Nachdem sie in den See gesprungen war, tauchte sie nicht mehr an der Oberfläche auf.

Garda – In Italien ereignete sich am heutigen Samstag (19. August) in der Urlaubsregion Gardasee eine Tragödie. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, ist am Nachmittag eine junge Touristin in dem See ertrunken. Die Frau tauchte demnach in Garda, im Gebiet von Corno, unter und tauchte anschließend nicht wieder an der Wasseroberfläche auf.

Ein Rettungsteam konnte die junge Frau später bergen. Die Versuche, sie wiederzubeleben, schlugen jedoch fehl, so der Bericht weiter. Laut Bericht des südtiroler Nachrichtenportals Stol.it handelt es sich bei der Verunglückten um eine 20-Jährige aus dem Stadtteil Borgo Nuovo von Verona.

Zu dem Unglück soll es ersten Anhaltspunkten zufolge gekommen sein, nachdem die junge Frau aus Italien von einem Steg aus in den See gesprungen war. Dem Bericht nach soll sie versucht haben, ihrem 14-jährigen Bruder zu helfen, der im Wasser in Not geraten war. Als die 20-Jährige nach dem Sprung in den Gardasee nicht wieder aufgetaucht sei, habe der Vater Alarm geschlagen. Er habe sich mit zwei weiteren seiner Kinder am Ufer aufgehalten.

Tragödie in Italien: Verunglückte in sechs Metern Tiefe aus Gardasee geborgen

Sowohl die Küstenwache, als auch die Feuerwehr, das Rote Kreuz und der Zivilschutz sollen zum Unglücksort geeilt sein. Die Suche wurde auch mit Hilfe eines Hubschraubers gestartet, berichtet Stol.it weiter. Die junge Frau wurde demnach schließlich in einer Tiefe von sechs Metern, etwa 30 Meter vom Strand entfernt, gefunden.

Sie sei in sehr kritischem Zustand geborgen und an Land gebracht worden. Die Wiederbelebungsversuche der Einsatzkräfte waren jedoch vergeblich. Die 20-Jährige verstarb am Ufer des Gardasees. Ansa.it weist darauf hin, dass es während der Hitzewelle des Sommers 2023 in ganz Italien zu einer Reihe ähnlicher Vorfälle gekommen. Erst kürzlich war ein junger Mann bei einem Jetski-Ausflug im Gardasee tödlich verunglückt. (na)