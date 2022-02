Die Spur führt ins Ausland: Wer kennt den unbekannten Toten aus der Nordsee? Polizei veröffentlicht Fotos

Von: Jennifer Lanzinger

Wer ist der unbekannte Tote aus der Nordsee? © Polizei

Fast 28 Jahre tappen Ermittler im Fall eines Cold Case aus dem Jahr 1994 bereits im Dunkeln. Nun sollen Bilder die entscheidenden Hinweise bringen. Wer kennt den Toten aus der Nordsee?

Helgoland - Seit fast 28 Jahren ist der Fall eines unbekannten Toten bereits ungeklärt, nun beschäftigen sich Wilhelmshavener Ermittler und die Staatsanwaltschaft Oldenburg mit dem Cold Case aus dem Jahr 1994. Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus, der damals entdeckte Leichnam war mit Gewichten beschwert in der Nordsee gefunden worden. Nun veröffentlichte Bilder sollen den Fall noch einmal neu aufrollen, können nun endlich die Identität und auch das Schicksal des unbekannten Mannes geklärt werden?

Cold Case wird neu aufgerollt: Wer kennt den unbekannten Toten aus der Nordsee? Polizei veröffentlicht Fotos

Wie die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland in einer aktuellen Mitteilung erklärt, wurde der unbekannte Mann bereits am 11. Juli 1994 in der Nordsee westlich von Helgoland geborgen. Damalige Ermittlungen ergaben, dass der Mann zu Lebzeiten eine Körpergröße von etwa 197 cm hatte, zwischen 70 und 75 Kilogramm gewogen haben dürfte und vermutlich aus dem englischsprachigem Raum stammte. Zum Zeitpunkt seines Todes dürfte er demnach etwa 45 bis 50 Jahre alt gewesen sein (Geburtsjahr 1944 bis 1949).

Durch weitere Ermittlungen konnte ebenfalls festgestellt werden, dass der Leichnam am Kopf und Oberkörper Verletzungen aufwies. Er war bei seinem Auffinden mit Gewichten beschwert. Wie der unbekannte Mann jedoch ins Wasser kam, konnte bis heute nicht geklärt werden. Ermittler können beispielsweise nicht ausschließen, dass der Unbekannte von einem Schiff geworfen oder aus der Richtung Großbritannien nach Helgoland getrieben war.

Cold Case vor der Aufklärung? Ermittler veröffentlichen zahlreiche Fotos - Wer kann Hinweise geben?

Im Rahmen eines Projekts der Polizeiakademie Niedersachsen soll nun in internationaler Zusammenarbeit der ungeklärte Cold Case noch einmal aufgerollt werden. „Nach gemeinsamer Planung wurde ein Medienkonzept entwickelt, das in Großbritannien sowie in Deutschland Anwendung findet und mit dem die Ermittlungen zur Identität dieser Person neu aufgenommen werden“, berichtet die Polizei in der Mitteilung. In der am Dienstag veröffentlichten Mitteilung werden unter anderem eine Rekonstruktion des Gesichts, sowie besonderer Kleidungsmerkmale veröffentlicht.

Wie die Polizei weiter erklärt, trug der unbekannte Tote bei seinem Auffinden unter anderem eine dunkelblaue Krawatte mit verschiedenfarbigen Diagonalstreifen. Auf dem Etikett war folgendes zu lesen: „060 T 09 0235/3107 NAVY; PROFESSIONAL DRY CLEAN CONFIER A UN TEINURIER H 2674 CA 01295“ - Rückseite: „100% WOOL/LAINE 7311 321.

Diese Krawatte hatte der unbekannte Tote am Tag der Entdeckung getragen. © Polizei

Cold Case: Stammt der unbekannte Tote aus der Nordsee ursprünglich aus Großbritannien?

Auch ein Foto der Schuhe veröffentlichen Ermittler. Der unbekannte Tote trug demnach bei seinem Auffinden schwarze oder marineblaue Herrenslipper, englische Größe elf. Hergestellt wurden die Schuhe in Italien für den englischen Schuhproduzenten Church & Co Ltd. Northampton (England). Außerdem seien bei den Schuhen Reparatursohlen der englischen Firma Phillipps (England) und Reparaturabsätze der Firma Dinky Heel PLC, Bristol (England) mit der Aufschrift I.T.S. Jubilee und einer stilisierten Krone festgestellt worden.

Diese Schuhe trug der Tote bei seinem Auffinden in der Nordsee. © Polizei

Der unbekannte trug bei seinem Auffinden eine dunkelblaue Stoffhose aus einer französischen Produktion und ein langärmeliges hellblaues Oberhemd.

Die Polizei erhofft sich Hinweise im Fall eines Cold Case aus dem Jahr 1994. © Polizei

Mit den nun veröffentlichten Informationen möchten Ermittler zudem mögliche Hinweisgeber fragen:

Ist jemand zurückliegend eine Person bekannt, auf den diese Beschreibung passen könnte und die vermisst wird?

Erkennt an Hand der Gesichtsrekonstruktion jemand eine Ähnlichkeit zu einer Person, die möglicherweise vermisst wird?



Können Angaben zur Herkunft der Krawatte oder der Schuhe gemacht werden?

Sachdienliche Hinweise in dieser Sache bitte schriftlich an die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland unter Verwendung der E-Mail Adresse unbekannter-toter-vor-helgoland@pi-whv.polizei.niedersachsen.de oder telefonisch unter der Rufnummer 04421 942-0.

