Hermes-Bote verbockt Amazon-Lieferung – Entschuldigung folgt sogleich

Von: Kai Hartwig

Teilen

Eine Amazon-Lieferung kann auch durch Paketversand via Hermes erfolgen. Ein Kunde machte damit nun schlechte Erfahrungen. Nur ein Unternehmen reagierte.

München – Wer sich beim Versandriesen Amazon etwas bestellt, kann sein Paket auf verschiedene Arten geliefert bekommen. Entweder übernimmt die Auslieferung der hauseigene Amazon-Lieferdienst. Oder aber Versanddienstleister wie DHL, UPS oder Hermes übernehmen dies. Allerdings gibt der Amazon-Lieferschein ab und an seinen Kunden Rätsel auf.

Amazon Gründungsjahr: 1994 Gründer: Jeff Bezos Umsatz (2021): 470 Milliarden US-Dollar

Amazon-Paket kommt mit Hermes-Versand – Kunde spottet nach verpatzter Lieferung: „Mal wieder abgeliefert“

Ein Twitter-User, der den Angaben in seinem Profil nach aus Baden-Württemberg stammt, schilderte nun seine Erfahrungen mit einer Amazon-Lieferung. In seinem Fall nahm offenbar Hermes die Lieferung der Ware in die Hand. Und das lief den gezeigten Bildern zufolge offenbar nicht ganz zur Zufriedenheit des Kunden ab.

Der Tweet des Amazon-Kunden enthielt ein Foto von einem Paket. Das zeigte an mehreren Stellen große Risse und war dadurch schon halb geöffnet. „Hermes hat mal wieder abgeliefert“, spottete der Twitter-Nutzer. „Special thanks (zu Deutsch: Besonderer Dank; Anm. d. Red.) an Amazon.“

Wirklich geschlossen waren die Überreste des Amazon-Pakets nicht. Dort hätte sich jeder recht problemlos bedienen und den Inhalt entwenden können. Eine Schutzfunktion übte das angerissene Paket auch nur noch bedingt aus. Von der Möglichkeit, einen potentiell sensiblen oder kostbaren Paketinhalt vor neugierigen Blicken zu verbergen, konnte auch nicht mehr die Rede sein.

Amazon-Kunde bekommt halb offenes Paket von Hermes – öffentliche Entschuldigung folgt

Das sahen offenbar auch die Verantwortlichen der Lieferung so. Eine öffentliche Entschuldigung folgte in den Kommentaren unter dem Tweet des Users. Allerdings kam diese nicht von Paketauslieferer Hermes – sondern von Amazons Kundenservice. „Oje, so sollte dein Paket natürlich nicht ankommen. Wurde der Artikel darin beschädigt?“, fragte eine Mitarbeiterin.

Das konnte der Twitter-Nutzer und Amazon-Kunde jedoch verneinen. „Zu meinem Glück nicht, danke der Nachfrage“, schrieb er. „Das freut uns zu hören“, erwiderte der Amazon-Kundenservice. Und bot Unterstützung an, sollte es erneut Probleme bei einer Lieferung geben: „Solltest du mal Hilfe benötigen, sind wir gerne da.“

So fand ein Kunde sein von Hermes geliefertes Amazon-Paket nach eigenen Angaben vor. © Screenshot / twitter.com/idefixwindhund

Die wäre in einem anderen Fall wohl bitter nötig gewesen. Dort hatte der Lieferzettel einen Hermes-Kunden völlig irritiert. Allerdings war Amazon hier nicht mit von der Partie. Doch auch die Hermes-Konkurrenz arbeitet mitunter verbesserungswürdig. Auch DHL hinterließ jüngst einen ratlosen Kunden, der witterte eine „neue Dimension der Verarsche“. (kh)