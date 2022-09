„Letzte Mal“: Hermes-Bote hinterlässt unverschämte Nachricht – Kunde ärgert sich aber über was anderes

Über diesen Benachrichtigungsschein von Hermes ist ein Kunde verärgert. © twitter.com/Screenshot

Ein Hermes-Zusteller hinterlässt eine Nachricht, die man als frech auffassen kann. Doch einen Kunden ärgert etwas anderes noch viel mehr.

München - Nicht selten bestellt man etwas im Internet und ist ausgerechnet dann nicht zu Hause, wenn das ersehnte Päckchen kommt. Die Paketdienste handhaben es unterschiedlich. Während Amazon-Boten die Sendung auch mal an skurrilen Orten abstellen, versuchen DHL und Post in der Regel, sie bei Nachbarn abzugeben.

Hermes operiert ein wenig anders. Die Boten versuchen zwar ebenfalls, die Sendung bei Nachbarn abzuliefern. Gelingt ihnen das nicht, nehmen sie das Paket wieder mit. Anschließend wird versucht, „beim nationalen Versand an drei aufeinanderfolgenden Werktagen, deine Sendung zuzustellen“, heißt es auf der Webseite des Paketdienstes. Dabei gibt es eine Benachrichtigung, die mitunter kryptisch ausfallen kann.

Hermes-Kunde wirft Paket-Boten Faulheit vor

Scheitert die Ablage, wird die Sendung zehn Tage lang bei Hermes gelagert. Innerhalb dieser Frist kann sich der Kunde melden und einen vierten Zustellversuch vereinbaren. Scheitert auch dieser, geht die Ware zurück an den Absender.

Ein Hermes-Kunde ist es offenbar gewohnt, dass seine Sendung zu einem Paketshop gebracht wird, wenn er nicht anzutreffen ist. Doch mit einer Zustellung scheint er gar nicht zufrieden zu sein. In seinem Briefkasten landete eine Benachrichtigung mit dem Hinweis, dass der Bote am nächsten Werktag wieder kommt. Dazu schrieb er „letzte Mal“, was man als leichte Unverschämtheit, aber auch als unmissverständlichen Hinweis auffassen kann.

Hermes-Kunde hätte sein Paket gerne im Paketshop geholt

Offensichtlich ist es nicht der erste Zustellversuch. Der Kunde reagierte auf Twitter verärgert. „Warum ist es für dieses Paket unmöglich es in den nächsten PaketShop zu bringen? Geht doch sonst auch. Zu faul?“, fragte er. Mit seinem Tweet sprach er Hermes direkt an, eine Reaktion blieb bislang aus.

Dass der Kunde seine verpassten Sendungen offensichtlich sonst im Paketshop abholen kann, erklärt seinen Unmut. Sauer war auch ein anderer Hermes-Kunde, der sich vom Paket-Zusteller veräppelt fühlte. (mt)