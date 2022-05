Hermes-Kundin wegen Lieferzettel ratlos: „Ich habe da Fragen!“

Von: Raffaela Maas

Eine Hermes-Kundin entdeckte in ihrem Briefkasten einen Lieferschein, der für Verwirrung sorgte. Nach der Kontaktaufnahme mit dem Lieferdienst erfuhr die Kundin bisher unbekannte Informationen.

Berlin - Ist man bei der Zustellung eines lang ersehnten Pakets nicht zu Hause, kann eine Lieferbescheinigung einige Fragen beantworten. Immerhin steht dort normalerweise, wo das Paket abgestellt wurde, oder an welchen Nachbarn die Sendung abgegeben wurde. Dass das nicht immer funktioniert, zeigt sich in den vielzähligen Beschwerden im Netz. Auch bei einer Hermes-Kundin sorgte ein Lieferschein für Verwirrung.

Hermes-Kundin entdeckt Lieferzettel - doch dieser wirft Fragen auf

Die Kundin teilte den Vorfall auf Twitter mit ihrer Followerschaft. Wie es scheint, fand sie in ihrem Briefkasten einen Lieferschein von Hermes vor, der jedoch vollkommen leer war. Auch eine Lieferung war nirgends vorzufinden. „Ich habe da Fragen!“, schrieb sie an Hermes gewandt und teilte ein Foto von der Vor- und Rückseite des nicht ausgefüllten Zettels.

Hermes-Lieferschein stellt Kundin vor ein Rätsel - „Das ist Post aus Hogwarts“

Die Twitter-User reagierten amüsiert auf den Zettel. „Das ist Post aus Hogwarts. Wenn du es nicht lesen kannst, bist du ein Muggel“, kommentierte eine Userin augenzwinkernd. Ein anderer Nutzer scherzte: „Der Hermes-Bote besitzt einen Zauberstift, ganz klar.“ Ein weiterer Nutzer wies die Kundin darauf hin, dass der Tracking-Dienst gegebenenfalls Hilfe leisten könnte, doch dann stellte sich heraus, dass die Kundin gar kein Paket erwartete. „Hätte ich etwas, auf das ich warten würde, wäre das eine sinnvolle Maßnahme gewesen“, ließ sie den User wissen.

Antwort von Hermes löst Verwirrung bei Kundin aus

Einen Tag später wurde auch der Social Service von Hermes auf den Beitrag der Kundin aufmerksam. In den Kommentaren meldete sich ein Social-Media-Beauftragter zu Wort. „Das kann ich verstehen. Sorry, dass die Benachrichtigungskarte nicht ausgefüllt wurde“, schrieb er. Doch der nächste Teil der Antwort warf bei der Kundin noch mehr Fragen auf: „Die Sendung wurde aber bereits am 19.05. zugestellt, oder?“

„Hä?“, folgte kurzerhand die Antwort der verständnislosen Kundin. Da in dem Foto und ihrem Twitter-Profil weder ihr ganzer Name, noch ihre Adresse angegeben war, fragte sie sich, woher Hermes über ihr Paket genau Bescheid wusste. Schließlich stellte sich heraus, dass Hermes auf die Informationen zu der Sendung anhand des Lieferzettels zugreifen kann. „Die aufgedruckte Nummer ist mit einer konkreten Sendung verbunden. Deshalb bitten wir immer darum, personenbezogene Daten nicht öffentlich zu teilen“.

Trotz der Verwirrung mit der Lieferbescheinigung scheint immerhin das Paket die Kundin ohne weitere Probleme erreicht zu haben.