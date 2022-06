„Leider haben wir Sie heute nicht angetroffen“: Hermes-Kundin nach Besuch von Paketboten völlig perplex

Nicht jede Paketlieferung läuft nach Wunsch. Ein Hermes-Bote klingelte nun bei einer Kundin und überreichte statt eines Pakets nur eine verwirrende Lieferkarte.

München – Eine Paketlieferung funktioniert eigentlich relative simpel. In einem ersten Schritt gibt ein Kunde die Bestellung auf. Danach ist der jeweilige Paketlieferdienst an der Reihe. Und bringt das Paket im Idealfall zeitnah zum Kunden nach Hause oder an den gewünschten Auslieferungsort. Eine Hermes-Lieferung hinterließ die Empfängerin nun aber ratlos.

Die Kundin hatte etwas über den Paketdienstleister bestellt. Der kam dann auch bei ihr vorbei, wie sie auf Twitter schilderte. Doch das Zusammentreffen von Paketbote und Empfängerin verlief dann nicht wie erwartet. Der Bote von Hermes, das jüngst eine Amazon-Lieferung verbockte, drückte zwar die Türklingel der Frau. Er kam allerdings mit (fast) leeren Händen.

Hermes-Bote klingelt bei Kundin – aber überreicht statt Paket nur eine verwirrende Lieferkarte

Via Twitter beschrieb die Paketempfängerin ihre Erfahrung: „Äh, der Hermes-Bote hat gerade bei mir geklingelt und mir einen Zettel überreicht, dass er mich am Samstag nicht angetroffen hat...?“ Der Tweet der Userin enthielt das Foto einer Hermes-Lieferkarte. Und die war in der Tat etwas verwirrend ausgefüllt worden.

Im ersten Abschnitt hatte der Bote den Namen der Hermes-Kundin eingetragen (von der Twitter-Userin aus Datenschutzgründen in ihrem Tweet geschwärzt). „Leider haben wir Sie heute nicht angetroffen“, hieß es da. Wie bitte? Dabei hatte der Paketbote laut Angaben der Nutzerin doch extra geklingelt und den Zettel überreicht.

Ebenfalls unerklärlich erschien der Kundin vermutlich, warum der Lieferbote auch den Passus „Wir konnten Ihre Sendung zustellen“ ankreuzte. Das widerspricht einerseits dem ersten Absatz des Lieferzettels. Andererseits auch dem geschilderten Ablauf, wonach der Hermes-Bote der Kundin lediglich die Karte, aber kein Paket überreichte.

Hermes-Bote verwirrt Kundin mit überreichter Lieferkarte – „Wir kommen am nächsten Werktag wieder“

Im dritten Absatz der Lieferkarte war ein Kreuz vor dem Satz „Wir kommen am nächsten Werktag wieder“ gesetzt. Ob der Paketbote oder einer seiner Kollegen diesem Versprechen nachkam und dieses Mal das Paket dabei hatte, verriet die Twitter-Userin indes nicht.

Diese Hermes-Karte ließ eine Kundin ratlos zurück. © Screenshot / twitter.com/ZwuselylaFlaca

Doch nicht nur bei Hermes läuft nicht immer alles rund. Auch Konkurrent DHL sorgte kürzlich mit einem Zettel für große Verwirrung und Ärger. (kh)