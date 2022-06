Hermes-Kundin weiß genau, wo ihr Paket ist, kommt aber nicht ran - „Was tun?“

Von: Armin T. Linder

Hermes-Kundin in Nöten: Sie weiß genau, wo sich ihr Paket befindet, kommt aber nicht ran - und fragt öffentlich, was sie denn nun machen soll.

München - Immer Ärger mit den Paketdiensten? Das wäre übertrieben. Schließlich werden täglich Abertausende Sendungen zur Zufriedenheit der Kunden zugestellt, die sich nicht beschweren. Aber viele Probleme werden dann durch Twitter & Co. öffentlich. Als Gegengewicht gibt es andererseits auch besonders schöne Erlebnisse wie die Sache mit dem DHL-Zusteller und der Katze.

Hermes-Kundin in Nöten: Paket auf Balkon von Nachbar - und der im Krankenhaus

Jetzt wird ein skurriler Vorfall mit Hermes öffentlich - und man kann nachvollziehen, warum die Kundin so knatschig ist. Was sie bei Twitter schildert, ist zwar nicht bestätigt, es deutet aber auch nichts auf einen Fake hin. Das Thema zieht sich über mehrere Tage. Ihr erster Tweet dazu: „Die haben mein Paket auf den Balkon meines Nachbarn auf den BALKON geworfen. Leider ist der seit Wochen im Krankenhaus.“

Sie markiert Hermes in einem weiteren Beitrag - und bekommt eine Antwort: „Was meinnst du? Wie kann ich dir helfen?^h“, schreibt Hermes. Wohl nicht die Reaktion, die sie sich erhofft hatte. Deswegen wird die Kundin deutlicher und dokumentiert ihr Problem mit einem Foto. Zu sehen ist der Benachrichtigungszettel mit dem Begriff „Balkon“ und dem Namen ihres Nachbarn.

Hermes-Kundin kommt nicht an Paket ran: „Was tun?“

Dazu erläutert sie: „Euer Bote hat mein Paket auf den Balkon meines Nachbarn geworden. Dieser ist auf unbestimmte Zeit im Krankenhaus. Es gilt als zugestellt. Ich bekomme es nicht. Was tun?“

Später folgt ein weiteres Update: „Immer noch auf dem Balkon, vielleicht wird es regnen und ich stehe dann mit einem Schaden da und ich muss es bezahlen. Ich hätte gerne, dass Sie sich mit dem Versandhandel in Verbindung setzen.“

Die nächste Hermes-Reaktion bringt die Dame immerhin einen Schritt weiter. „Ich benötige erstmal die Sendungsnummer, wenn du sie hast oder deine vollständige Anschrift per DN. ^p“, so der Dienstleister. Ob der Vorfall damit auf dem Weg zum Happy End ist? Von alleine kommt das Paket jedenfalls nicht weg vom Balkon, solange der Nachbar in der Klinik ist. Aber möglicherweise bekommt die Hermes-Kundin ja tatsächlich eine Entschädigung, statt die Leidtragende zu sein. Kürzlich wurde bei DHL ein Detlef zum Online-Helden. (lin)