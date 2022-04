Hermes-Kunde beobachtet einen Boten - seine Rückmeldung ist zwischen all dem Paket-Ärger erfrischend

Von: Armin T. Linder

Das Gegenteil von Paket-Ärger: Ein Hermes-Kunde hat einen Boten vom Balkon aus beobachtet - und gibt eine Rückmeldung, wie man sie bei Twitter nicht oft liest.

München - Hermes hat als Paketdienstleister - glaubt man vielen Internet-Rückmeldungen - nicht den besten Ruf. Und teilt dieses Schicksal mit der Konkurrenz. Schließlich melden sich die wenigsten Kunden zu Wort, wenn sie ihre Sendung zur vollsten Zufriedenheit bekommen haben. Wohl aber jene, die Grund zur Beschwerde haben. So etwa bei diesem absurden Ablageort.

Hermes-Kunde freut sich: Hier läuft alles wie gewünscht - mal das Gegenteil von Paket-Ärger

Bei Twitter sind nun Fotos aufgetaucht, die erkennen lassen, dass ein Kunde seinen Hermes-Boten beobachtet hat. Der erste Gedanke dürfte sein: Da lief bestimmt was schief! Unvergessen schließlich bleibt der Hermes-Bote, der einst Pakete rücksichtslos auf einen Balkon warf und dabei gefilmt wurde.

Doch weit gefehlt: Es gibt ein Lob für Hermes! Für Twitter-Verhältnisse kann man das wohl eine Rückmeldung der ungewohnten Art nennen. „Einfach schön, wie die dauerhafte Abstellgenehmigung funktioniert, und da ist der Hermes-Bote auch schon auf dem Weg zum Garten, um mein Paket zuzustellen“, schwärmt der Kunde und bedankt sich. Der Paket-Dienstleister meldet sich prompt zu Wort und ist happy. „Wir freuen uns auch, wenn alles reibungslos abläuft“, schreibt der Anbieter. Womöglich froh, es mit keiner Beschwerde zu tun zu haben.

Der Nutzer aus Recklinghausen bezeichnet sich übrigens selbst als „Logistik-Fan“ - und bloggt auch bei Instagram über Dinge, die gut laufen bei den Dienstleistern.

DPD-Kunde ärgert sich - Abstellgenehmigung ignoriert

Deutlich schlechter lief es hingegen in der selben Woche für einen DPD-Kunden. „DPD-Paket bitte vor die Türe stellen“, schrieb er auf einen Zettel. Hat wohl nicht so ganz geklappt. „Dank eures Fahrers muss ich jetzt in irgendeinen Paketshop gehen“, beschwert er sich.

So unterschiedlich sind die Erlebnisse. tz.de berichtet häufiger über Paket-Ärger - umso schöner, dass auch das Gegenteil häufiger im Netz für Aufsehen sorgt. Ein DPD-Zusteller hat sich unlängst als Fußball-Fan erwiesen. Ein DHL-Bote malte eine Skizze vom Ablageort. Und der Zettel eines GLS-Mitarbeiters nach einem freundlichen Hinweis sorgte für Begeisterung. (lin)