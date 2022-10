Hermes-Kunde startet Quiz zu seinem verschwundenen Paket: „Tipp: Wir haben keinen Keller“

Freche Nachricht des Paketboten

Ein Hermes-Bote hinterließ ein Paket scheinbar im Keller der Kundin. Diese hat aber keinen Keller. So startete die Frau auf Twitter ein kleines Quiz.

Hamburg - Hermes-Kunden staunen immer wieder über die kuriosen Nachrichten, die ihnen von Paketboten überlassen werden, wenn die persönliche Zustellung ihrer Pakete nicht möglich war. Auch unverschämte Botschaften der Hermes-Mitarbeiter gab es in der Vergangenheit bereits. Nun war eine Kundin bei der Lieferung ihres Pakets nicht zu Hause und war überrascht, als sie las, wo der Bote ihr Paket vermeintlich deponiert hatte.

Hermes-Kunde deponiert Paket im Keller - Kunde hat aber gar keinen

Auf Twitter lud die Frau ein Foto mit der Nachricht des Paketboten hoch. Der war zu entnehmen, dass der Hermes-Mitarbeiter das Paket scheinbar im Keller abgelegt hatte. Mit Sicherheit aber nicht im Keller der Bestellerin. Denn die Kundin schrieb in ihrem Beitrag mit Humor: „Kleines Quiz am Abend: wo hat der Hermes-Bote dieses Paket abgelegt?“ Den Paketdienst markierte die Betroffene dabei. „Tipp: Wir haben keinen Keller“, entlarvte die Frau den Paketboten. Einer DHL-Kundin platzte bei einem ähnlichen Fall jüngst der Kragen, als der der Bote mehrfach geschrieben hatte, dass er das Paket in der nicht existenten Garage deponiert hatte.

GuMo zusammen. Es ist endlich Freitag und hier noch die Auflösung zum Quiz: Das Paket lag hinter dem Haus im Beet! https://t.co/A8Ob7KvgMR — Caz (@aightCaz) October 28, 2022

Twitter-Community macht sich über Rechtschreibfehler des Boten lustig - Paket liegt am Ende ganz woanders

Recht viel Mühe gab sich der Hermes-Mitarbeiter bei der Auslieferung dieses Pakets also nicht.

Einige Stunden später teilte der Mann wiederum auf Twitter dann des Rätsels Lösung mit: „GuMo zusammen. Es ist endlich Freitag und hier noch die Auflösung zum Quiz: Das Paket lag hinter dem Haus im Beet!“ Das sorglose Vorgehen des Paketboten blieb also scheinbar ohne Folgen. Der Paketservice reagierte zunächst nicht auf den Post. (jg)