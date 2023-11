Herzerkrankung: Ernährungsexpertin spricht über „Vollkatastrophe“, die Sie begehen könnten

Von: Michelle Mantey

Der Alltag kann für die Herzgesundheit schwere Folgen haben. Auch beim Frühstück lauert die Gefahr. Die gesunde Alternative können Sie ganz einfach selbst herstellen.

Kassel – Zum Frühstück genießen viele eine Scheibe Brot oder ein Brötchen mit leckerem Aufstrich. Doch für die Herzgesundheit kann der Belag entscheidend sein. Denn wer morgens direkt etwas Süßes möchte und zur beliebten Nuss-Nougat-Creme greift, entscheidet sich für jede Menge Zucker und Fett. Ernährungsexpertin Dr. Alexa Iwan bezeichnet die Fertigcreme aufgrund des hohen Palmfett-Anteils im Focus-Bericht als „Vollkatastrophe“.

Dabei sind Fette nicht grundsätzlich schlecht für den Körper und das Herz. So empfiehlt Peggy Schöne, Diätassistentin der Helios-Klinik Fette in Form von Nüssen, Oliven- und Leinöl. Ungesund für das Herz sind die sogenannten Transfette. Diese sind ungesättigte Fettsäuren, die bei hohem Konsum zu einer Fettstoffwechselstörung oder Koronaren Herzkrankheit (KHK) führen können. Sie kommen besonders häufig in Milch- und Fertigprodukten vor.

Ernährungsexpertin bezeichnet Inhalt der Nuss-Nougat-Creme als „Vollkatastrophe“. © Zoonar/IMAGO

Ein hoher Fett- und Zuckergehalt in Fertigprodukten kann dem Herz schaden

Bei der süßen Nuss-Nougat-Creme aus dem Supermarkt handelt es sich um ein Fertigprodukt. Sie besteht zu knapp 50 Prozent aus Zucker und zu circa 35 Prozent aus Fett. Die gesunden Nüsse sind meist nur geringfügig enthalten. Nach den Auswertungen von Öko-Test ist in fast allen 21 getesteten Produkten Mineralöl enthalten. Bestandteile des Mineralöls können sich in der Leber oder dem Fettgewebe anreichern. „Industrieprodukte sind selten das, was unserer Gesundheit gut tut“, so Iwan.

Doch Verbraucher mit einer Herzerkrankung müssen nicht auf den leckeren Aufstrich verzichten, denn es gibt auch gesunde Alternativen. So kann die Creme ganz einfach selbst hergestellt werden. Folgende Zutaten werden für den Nuss-Nougat-Aufstrich benötigt:

400 g Haselnüsse

Sechs Esslöffel Haselnuss- oder Kokosöl

Vier Esslöffel Kakao

Eine Messerspitze einer Vanilleschote

Eine Prise Salze

Zum Süßen: 6 Esslöffel Agavendicksaft oder Datteln

So wird die gesunde Alternative zur Nuss-Nougat-Creme zubereitet

Und so gelingt die Zubereitung: Zunächst werden die Haselnüsse bei 150 Grad Umluft im Backofen geröstet. Nachdem sie wieder abgekühlt sind, werden sie mit den anderen Zutaten in einen Mixer gegeben und gemalten bis eine cremige Masse entsteht. Im Anschluss kann die Creme in ein Einmachglas umgefüllt werden.

Grundsätzlich gilt für Fertigprodukte ein maßvoller Umgang. „Ich empfehle einen sinnvollen, genussvollen und lebendigen Umgang mit allen Lebensmitteln. Wie so oft kommt es auf das richtige Maß an“, so Peggy Schöne. Das gilt auch für den enthaltenen Zucker. Wer morgens etwas Süßes möchte, kann dem Herz zuliebe auch auf ein Stück Obst zurückgreifen. (mima)