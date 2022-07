Fahrer büßt nach Rennen mit Tempo 254 seine Maschine ein - „Man soll Leuten ihr Spielzeug wegnehmen“

Teilen

Ein 39 Jahre alter Motorradfahrer soll mit seiner Fahrweise andere in Gefahr gebracht haben. Der Fliesenleger ist seine 17.000-Euro-Maschine los.

Diez - Im gleißenden Sonnenlicht rast ein glitzerndes Motorrad über eine Landstraße, rechts und links fliegt die Landschaft vorbei, ebenso die überholten Radfahrer und Autos, ohne abzubremsen quetscht der Fahrer sein Sportgerät auf den Mittelstrichen zwischen den überholten Fahrzeugen und dem Gegenverkehr hindurch, die Tachonadel zeigt eine Geschwindigkeit von 186 Kilometer pro Stunde an. Erst kurz vor dem Ziel wird abgebremst - game over.

Nein, wir sind nicht bei der Präsentation der neuesten Version eines Online-Spieles bei der Computerspiel-Messe Gamescom in Köln, und der Fahrer ist auch kein in der Szene gefeierter Gamer. Wir sitzen im Verhandlungssaal des Diezer Amtsgerichts und bestaunen auf dem großen Flachbildschirm an der Wand die Aufnahme und das reale Verhalten eines Motorradfahrers im Juli 2020 auf der B 274 zwischen Allendorf und dem Steinbruch Mudershausen. fnp.de berichtet über den Fall.

Diez: Motorradfahrer lieferte sich verbotene Rennen mit anderen Bikern

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, sich hier und auch bei Königstein und Eschborn (Hochtaunus-/Main-Taunus-Kreis, Hessen) mit Top-Speed 254 km/h, bei mehrfachem Befahren von Strecken dort hintereinander, verbotswidrige Kfz-Rennen mit anderen befreundeten Bikern geliefert und dabei seine Maschine bis an die Grenzen des Möglichen gebracht zu haben.

Dabei wurden sämtliche Tempolimits deutlich überschritten, Überholverbote missachtet und zahlreiche andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Festgehalten wurden die Verfehlungen mit der eigenen Helmkamera - ein Abstreiten der Taten ist damit zwecklos.

Zu schnell unterwegs: Ein 39-Jähriger hat vor Gericht in Diez sein Motorrad verloren. (Symbolbild) © Symbolbild: Oliver Berg/dpa

Es ist nicht der erste Prozess gegen einen Raser auf der sogenannten "Schliem", dem knapp drei Kilometer langen kurvigen Streckenabschnitt zwischen Katzenelnbogen und Zollhaus.

Auch diesmal versucht sein Verteidiger abzuwiegeln, denn eigentlich sei ja "nichts" passiert und die Vorkommnisse durchaus diskutabel. Doch die Staatsanwältin und Strafrichter Martin Böhm sehen dies anders: "Ein kleiner Fahrfehler, eine falsche Reaktion eines anderen Verkehrsteilnehmers, ein kleines Hindernis auf dem Boden, und es gäbe heute keinen Angeklagten mehr hier im Saal", macht Böhm deutlich, wie er die Fahrweise des 39-jährigen Fliesenlegers einschätzt.

Diez: Motorradfahrer muss in Therapie bei einem Psychologen

Dennoch kommt der Angeklagte diesmal einigermaßen glimpflich davon: Der im Strafbefehl angesetzte Tagessatz wird entsprechend dem doch niedrigeren Einkommen reduziert und seine Geldstrafe auf insgesamt 3000 Euro herabgesetzt. Auch den Führerschein darf der Vater zweier Kinder behalten. Zwar habe er mit seiner Fahrweise seine damalige Untauglichkeit zum Führen eines Kfz bewiesen, doch bereits kurz nach den Vorfällen und noch vor (!) der Zustellung des Strafbefehls eine sechsmonatige Therapie bei einem Psychologen begonnen und durchgehalten. Im Moment müsse man, so Staatsanwaltschaft und Richter, davon ausgehen, dass sein Fahrverhalten kontrolliert und den Regeln entsprechend sei.

Schmerzhaft für den geständigen, aber ansonsten nicht vorbestraften Angeklagten: Seine Maschine mit einem Wert von rund 17 000 Euro wird vom Staat eingezogen, angesichts seiner Vermögensverhältnisse ein herber Verlust. Jedoch ganz im Sinne des für diese Fälle in den letzten Jahren novellierten Gesetzes. "Man soll den Leuten ihr Spielzeug wegnehmen", verdeutlicht Richter Böhm die Entscheidung. (Thorsten Kunz)

Lesen Sie auch: In Hessen haben sich die Behörden zum Start der Motorradsaison um zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen bemüht.