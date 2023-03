Völlig ausgebrannt: Krankenwagen fängt auf dem Weg zu Klinik Feuer

Von: Caspar Felix Hoffmann

Ein Krankenwagen auf dem Weg ins Krankenhaus brennt in Hessen vollständig aus. Die Insassen retten sich.

Elz – Ein Krankenwagen hat am Mittwoch (1. März) im hessischen Elz (Kreis Limburg-Weilburg) gebrannt, wie fnp.de berichtet. Die Einsatzkräfte wurden laut Polizei gegen 6:50 Uhr in die Rathausstraße gerufen. Zwei Mitarbeiter eines Krankentransportdienstes waren gerade dabei, eine Frau in ein Krankenhaus zu bringen, als sich Rauch im Fahrzeug bemerkbar machte, wie der Betreiber auf Nachfrage erklärte. Der Fahrer hielt daraufhin an und die Insassen retteten sich ins Freie.

Ein Krankenwagen brennt am Mittwoch in Elz im Landkreis Limburg-Weilburg. © Polizeipräsidium Westhessen

Hessen: Krankenwagen brennt auf dem Weg ins Krankenhaus

Als die Rettungskräfte eintrafen, stand der Krankenwagen bereits vollständig in Flammen, so die Polizei. Das Feuer hätte auch auf ein Gebäude übergreifen können. Dort gingen nach Angaben der Polizei schließlich Fensterscheiben zu Bruch und die Fassade wurde beschädigt. Wegen der Löscharbeiten war die B8 zeitweise voll gesperrt worden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Die Polizei geht nicht von einer Straftat aus und hat daher keine Ermittlungen eingeleitet. Der Betreiber des Rettungswagens vermutet, dass die Standheizung den Brand verursacht hat, wie er auf Nachfrage sagte. Die Frau wurde schließlich mit einem anderen Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. (cas)

