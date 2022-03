Nach Gaststättenbesuch: Frau von Passanten am Boden gefunden - Polizei äußert schlimmen Verdacht

Von: Michelle Brey

Nach einem Gastronomiebesuch in Hessen wurde eine Frau von Passanten in einer Altstadt am Boden gefunden. Am nächsten Tag wachte sie mit Erinnerungslücken auf. © Aurelien Morissard/imago

Erinnerungslücken, Übelkeit, Erbrechen und starke Kopfschmerzen. Einer Frau in Hessen sind offenbar K.-o.-Tropfen ins Getränk gemischt worden. Die Polizei ermittelt.

Eschwege - Ein Fall in Hessen beschäftigt die Kriminalpolizei. Einer 36-jährigen Frau sollen in einer Gaststätte in Eschwege K.-o.-Tropfen in ein offen stehendes Getränk gemischt worden sein. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten sei sie in der Nacht von Samstag (26. Februar) auf Sonntag zu Gast in einem Gastronomiebetrieb in der Straße „Hinter den Scheuern“ in der Altstadt gewesen. Ihr Lebensgefährte habe diesen allerdings schon etwas früher verlassen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Gefährliche Körperverletzung in Hessen: Frau wird von Passanten gefunden - Mann ergreift Flucht

In der Nacht zum Sonntag sei die Frau schließlich in der Altstadt auf dem Boden liegend von Passanten gefunden worden. Das teilte die Polizei am Dienstag (2. März) mit. Rettungskräfte kümmerten sich um sie. Nach den ersten Ermittlungen war sie zuvor in der nahen Gaststätte mit einer Gruppe von Männern in Kontakt gekommen. Einer dieser Männer soll sich laut Polizei bei ihr befunden haben, als sie auf dem Boden lag. Er sei jedoch laut der Passanten schließlich in eine „unbekannte Richtung geflüchtet“.

Die Frau sei letztlich am Sonntagvormittag in ihrer Wohnung wieder zu sich gekommen, ihr Partner habe die Polizei verständigt, hieß es. Sie selbst habe Erinnerungslücken. Ihre Symptome wie Übelkeit, Erbrechen und starke Kopfschmerzen passten zu den Wirkungen von K.-o.-Tropfen. Im Polizeibericht heißt es weiter: „Wie das Opfer am Sonntagabend gegenüber der Polizei schilderte, hatte sie am Vorabend lediglich eine aus ihrer Sicht eher geringe Menge an alkoholischen Getränken zu sich genommen, die ihrer Meinung nach nicht allein verantwortlich für ihren gesundheitlichen Zustand am Vorabend sein könne.“

Hessen: Offenbar K.-o.-Tropfen im Getränk - Polizei hofft auf Hinweise

Die Kripo in der hessischen Stadt sucht Zeugen des nächtlichen Vorfalls und „hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung“, heißt es in der Polizeimeldung. Besonders die Personengruppe, mit der die Frau an besagtem Abend in Kontakt gekommen war, könnte hier von Bedeutung sein. Dabei könne es sich um eine Gruppe von Männern „mit eventuell albanischer Herkunft handeln, die aus dem Kreis Kassel stammen soll“. Der Mann, der beim Auftauchen von Passanten die Flucht ergriff, soll ebenfalls zu der Personengruppe gehören. Er wird folgendermaßen beschrieben:

Größe: circa 180 cm.

Südländisches Aussehen.

Untersetzte Statur.

Personen, die Hinweise haben, können sich unter der Nummer 05651/925-0 an die Kripo in Eschwege wenden.



Personen, die Hinweise haben, können sich unter der Nummer 05651/925-0 an die Kripo in Eschwege wenden.