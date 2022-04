Tragisches Unglück vor Osterfeuer: Holzkonstruktion bricht über 8 Männern zusammen - 31-Jähriger stirbt

Es sollte ein gemütliches Osterfeuer werden, doch die Vorbereitungen endeten in einer tödlichen Tragödie. Ein junger Mann stirbt, als die Holzkonstruktion zusammenbricht.

Diemelsee - Ein paar freie Tage, frühlingshaftes Wetter und vielerorts Eier suchen und Osterfeuer: die Osterfeiertage* laden für gemeinsame Stunden regelrecht ein. Bei der Vorbereitung eines Osterfeuers ereignete sich nun in Hessen jedoch ein tragisches Unglück. Ein junger Mann kommt dabei am Karsamstag ums Leben, zahlreiche weitere Männer werden schwer verletzt.

Es sollte ein gemütlicher alter Brauch sein, der auch den Abschied vom Winter symbolisiert. Die Vorbereitung für ein Osterfeuer im nordhessischen Diemelsee sorgte nun jedoch für eine Tragödie. Wie ein Polizeisprecher erklärte, ereignete sich das Unglück beim Aufbau des Osterfeuers am Karsamstag, ein 31 Jahre alter Mann kam dabei ums Leben. Zudem wurden sieben weitere Männer schwer verletzt. Die bereits aufgeschichtete Holzkonstruktion sei zusammengebrochen, mehrere Personen seien darunter geraten. Der 31-Jährige sei trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Unglücksort gestorben. Ereignet hatte sich das Unglück am Samstag, 16. April, gegen 17.30 Uhr.

Hessen: Zahlreiche schwer Verletzte - auch Teenager in Klinik gebracht

Sieben weitere Männer im Alter zwischen 15 und 27 Jahren seien teils erheblich verletzt worden, sie alle werden in Krankenhäusern behandelt. Wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen erklärt, bestehe bei keinem von ihnen Lebensgefahr.

Die Unfallstelle in Diemelsee-Wirmighausen wurde weiträumig abgesperrt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Ursache auf. In der Mitteilung der Polizei ist von einem tragischen Unfall die Rede. Ein Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) war vor Ort im Einsatz. Der Ortsteil Wirmighausen im Landkreis Waldeck-Frankenberg hat rund 370 Einwohner.

