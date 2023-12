Himmel verdunkelte sich plötzlich: Menschen flüchten in Panik vor Heuschrecken-Invasion

Am Golf von Mexiko sorgen große Heuschrecken-Schwärme für helle Aufregung. In der Kleinstadt Sinanché hinterlassen sie eine Verwüstung auf Plantagen.

Sinanché – Apokalyptische Szenen: Kilometer lange Heuschrecken-Schwärme sind in Mexiko durch die Kleinstadt Sinanché gezogen und haben auf den örtlichen Obstplantagen ein Bild der Verwüstung hinterlassen. Laut des Online-Portals Metro ereignete sich das Insekten-Schauspiel am Dienstagnachmittag (5. Dezember).

Heuschrecken-Plage in Mexiko: Insekten fallen über Kleinstadt Sinanché her

Die Tiere sollen über Plantagen zum Anbau von Zitronen und Orangen sowie „alles Essbare“ hergefallen sein, heißt es in dem Bericht. Die Insekten hätten sich quasi überall ausgebreitet, auf Büschen, Straßen und Häusern. Die Heuschrecken flogen demnach in großer Schar auch in Supermärkte und Einkaufszentren, wohl angelockt durch Lebensmittel als mögliche Nahrung.

Im Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) teilten mehrere User Videos und Fotos von der Heuschrecken-Invasion, ein Nutzer schrieb „Apocalipsis“ dazu. Offenbar war das eine Anspielung auf das 2. Buch Moses in der Bibel, in dem der Exodus des jüdischen Volkes aus Ägypten beschrieben wird.

Der Pharao ließ die Juden nicht ziehen, weswegen sein Land von zehn Plagen heimgesucht wurde – die achte biblische Plage war eine durch Heuschrecken-Befall verursachte Hungersnot. So die Zeilen in der Bibel. Und heute? Die Bild verweist auf lokale Medien, wonach mexikanische Farmer versuchten, die Insekten mit Pestiziden loszuwerden – vergeblich. So hätten die Heuschrecken stattdessen Felder mit Maiskolben regelrecht leergefegt. In Panik geratene Menschen sollen vor den Insektenschwärmen regelrecht geflüchtet sein.

Heuschrecken-Plage in Mexiko: Insekten ziehen weiter in Provinzhauptstadt Mérida

Die Heuschrecken, über deren Eignung als Speise es geteilte Meinungen gibt, zogen demnach weiter in die Provinzhauptstadt Mérida, die Insekten hätten sich dort in den Parks der 920.000-Einwohner-Großstadt niedergelassen, heißt es. Sinanché liegt mit seinen etwas mehr als 3000 Einwohnern im Bundesstaat Yucatán im Südwesten des mittelamerikanischen Landes.

Der warme Golf von Mexiko und etliche Kultur-Schätze aus der Maya-Zeit sorgen dafür, dass die Gegend bei Touristen beliebt ist. Das von Urlaubern besonders frequentierte Cancun liegt rund 240 Kilometer entfernt auf der gegenüberliegenden Seite der Halbinsel von Yucatán. Rund 200 Kilometer sind es bis zur Trauminsel Isla Holbox an Mexikos Karibikküste.

Heuschrecken-Plage in Mexiko: Zwölf Arten gelten als Wanderheuschrecken

Insgesamt werden zwölf Heuschreckenarten als Wanderheuschrecken bezeichnet, die in Schwärmen über Felder herfallen können. Heuschrecken-Plagen sind seit Jahrhunderten überliefert. Heuschrecken sind nicht zuletzt unter pflanzenfressenden Insekten eine Art, die verschiedene Pflanzen als Nahrungsmittel akzeptiert, während sich andere Insektenarten etwa auf Gräser oder krautige Pflanzen festlegen.

Laut Bild geht die UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO davon aus, dass der Klimawandel das scharenweise Auftreten von Heuschrecken begünstigen wird. (pm)